Рейтинг Зеленского и «Слуги народа» обрушился еще на 5%

11.06.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» за последний месяц снизился еще на 5%.

Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского упал до 27%, а его партии «Слуга народа» – до 28%.

Второе место с 17,7% занимает партия «Оппозиционная платформа – За Жизнь»,

16,2% опрошенных – за партию «Европейская Солидарность»,

8% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»,

4,7% – за партию «Сила и Честь»,

4,7% – за «Партию Шария»,

4,5% – за Радикальную партия Олега Ляшко,

3,8% – за «Голос».

Президентский рейтинг:

37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

16,2% – за Петра Порошенко,

13,2% – за Юрия Бойко,

8,7% – за Юлию Тимошенко,

6,8% – за Игоря Смешко,

4,4% – за Анатолия Гриценко,

4,4% – за Олега Ляшко,

3% – за Святослава Вакарчука».

Исследование прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко. Он отмечает, что, хоть рейтинг Зеленского и снизился, но все равно его готовы поддержать слишком много жителей Украины, даже спустя год провальной политики.

«Мне печально смотреть на эти цифры. Я поражен, что, фактически, народ голосует за бездарного президента-клоуна, который обманул. Войну в Донбассе он не остановил, от Минских соглашений уходит, и продолжает раскалывать Украину.

Вы помните социологию, которая показала, что большая часть народа считает, что Украина идёт к глубокому расколу?

Самое страшное то, что у кровавого Порошенко, который утопил страну в крови и «укрыл» Украину в кладбище растущих городов и туманом смерти, и привёл к разрухе, рейтинг поднялся.

Конечно, эти социологические результаты показывают, что сегодня, к сожалению, альтернативы нет, и люди вынуждены голосовать за таких идиотов. Жаль, что «ОПЗЖ» набирает такие слабые проценты – это говорит о том, что они тоже не на верном пути.

Поэтому, к сожалению, эта социология показывает, что Украина идёт в неверном пути, и риторика войны своё грязное дело сделала – люди прекратили думать. Мне печально», – сказал Журавко.