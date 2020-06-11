11.06.2020, Киев, Игорь Шаповалов
 
Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Рейтинг Зеленского и «Слуги народа» обрушился еще на 5%


Рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» за последний месяц снизился еще на 5%.

Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского упал до 27%, а его партии «Слуга народа» – до 28%.

Второе место с 17,7% занимает партия «Оппозиционная платформа – За Жизнь»,

16,2% опрошенных – за партию «Европейская Солидарность»,

8% – за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»,

4,7% – за партию «Сила и Честь»,

4,7% – за «Партию Шария»,

4,5% – за Радикальную партия Олега Ляшко,

3,8% – за «Голос».

Президентский рейтинг:

37,6%  проголосовали бы за Владимира Зеленского,

16,2% – за Петра Порошенко,

13,2% – за Юрия Бойко,

8,7% – за Юлию Тимошенко,

6,8% – за Игоря Смешко,

4,4% – за Анатолия Гриценко,

4,4% – за Олега Ляшко,

3% – за Святослава Вакарчука».

Исследование прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко. Он отмечает, что, хоть рейтинг Зеленского и снизился, но все равно его готовы поддержать слишком много жителей Украины, даже спустя год провальной политики.

«Мне печально смотреть на эти цифры. Я поражен, что, фактически, народ голосует за бездарного президента-клоуна, который обманул. Войну в Донбассе он не остановил, от Минских соглашений уходит, и продолжает раскалывать Украину.

Вы помните социологию, которая показала, что большая часть народа считает, что Украина идёт к глубокому расколу?

Самое страшное то, что у кровавого Порошенко, который утопил страну в крови и «укрыл» Украину в кладбище растущих городов и туманом смерти, и привёл к разрухе, рейтинг поднялся.

Конечно, эти социологические результаты показывают, что сегодня, к сожалению, альтернативы нет, и люди вынуждены голосовать за таких идиотов. Жаль, что «ОПЗЖ» набирает такие слабые проценты – это говорит о том, что они тоже не на верном пути.

Поэтому, к сожалению, эта социология показывает, что Украина идёт в неверном пути, и риторика войны своё грязное дело сделала – люди прекратили думать. Мне печально», – сказал Журавко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть