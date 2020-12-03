Рейтинг Зеленского начал обваливаться, как только этого захотел Путин

03.12.2020, Киев, Игорь Петров

В первый год президентства Владимира Зеленского Россия подыгрывал ему в надежде на договороспособность нового руководства Украины, когда же Москва разочаровалась в команде «Слуг народа», помощь Кремля прекратилась, и рейтинги президента-комика резко пошли вниз.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Очевидно то, что определенный момент, как минимум где-то полгода, возможно, даже год, Россия подыгрывала Зеленскому. Давайте откровенно об этом говорить. Она сделала много, чтобы партия «Слуга народа» например, победила на парламентских выборах. Обмен захваченными лицами – моряки, Сенцов, – разведение сил, успешная встреча первой нормандской четверки – все это сыграло на руку Зеленскому, все это повысило рейтинги президента на парламентских выборах, во время последнего периода.

Только где-то начиная с весны этого года наметился кризис – Россия перестала подыгрывать Зеленскому. И теперь, в связи с тем, что Россия не делает ответных шагов, не идет на обмен захваченными лицами, например, или соглашается на разведение сил, это выбивает из рук Зеленского его команды карту миротворчества.

Вот сегодня с точки зрения установления мира на Донбассе Зеленский и его команда выглядят неэффективными, и общество, часть общества, в них разочаровываются. И это серьезно влияет на рейтинги Зеленского», – сказал Руслан Бортник.