Рейтинг Зеленского обрушится

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Высокий рейтинг партии «Слуга народа» даже после целого ряда антироссийских заявлений Владимира Зеленского, разочаровавших избирателей Юго-Востока, объясняется тем, что публикующиеся данные социологов запаздывают.

Совсем скоро коренным образом изменившаяся после избрания риторика нового президента даст о себе знать падением электоральных показателей. Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы наверняка заметили, что рейтинг у Зеленского не падает, при том, что он наговорил всё то, что говорил Порошенко, про «Россию – агрессора», «Запад, введи санкции!», – и так далее», – отметила модератор канала.

«Во-первых, мы тут опираемся на социологию, а социология всегда запаздывает. Получается, что все эти заявления Зеленский сделал на этой неделе, то же самое касается и списка людей. Более того, он там ещё на встрече с бизнесом тоже сделал заявления, мягко говоря, не двузначные, например, он выступил за массовую приватизацию, за возможный пересмотр трудового кодекса или даже его отмену, какое-то изменение жилищного кодекса.

Мне кажется, что просто ещё далеко не все услышали этот сигнал, а когда мы видим социологию, она запаздывает, это нужно понимать. Сейчас, чем больше внимания к списку Зеленского, чем он больше будет в дальнейшем выступать – я думаю, его рейтинг сейчас достиг пика, дальше вряд ли будет расти, потому что слишком много начинает вокруг проявляться. «Медовый месяц» не может длиться бесконечно», – заявил эксперт.

«Высокая инерция ещё у Зеленского есть, и подогревает такой нюанс, как он себя брутально вёл с Верховной Радой, что «я парламент распускаю» – это понравилось людями и на Западе, и на Востоке, и в Центре Украины, многие этого хотели, плюс решение Конституционного суда. То есть, были эти нюансы, которые помогали рейтингу подниматься, это явные плюсы, и плюс – это не Порошенко, он выглядит по-другому.

Но сейчас, мне кажется, люди всё чаще начинают слушать… Я думаю, что тот рейтинг, которые социологи фиксировали неделю назад, партия Зеленского вполне может не удержать. Опять-таки, уже нам известен и партийный список, и по округам, и там очень много таких разных-разных людей…», – добавил Якубин.

«Соросят», – закончила за гостя программы ведущая.