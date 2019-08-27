Рейтинг Зеленского падает, «Слуге народа» грозит раскол – киевский эксперт

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Если украинский президент Владимир Зеленский решит подать кандидатуры скандального главы «Нафтогаза» Андрея Коболева или коммерческого директора этой же компании Юрия Витренко на должность премьера, то это может спровоцировать раскол внутри фракции «Слуга народа».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много, на мой взгляд, сделано шагов, которые уменьшают сегодня рейтинг Зеленского. Он достаточно быстро у него падает. Я думаю, что если он определится, что это будет Коболев, то фракция ведь очень шаткая, потому что там всего 124 человека по спискам, а все остальные как «во поле березка стояла», поэтому если там будут принимать контроверсионные решения по поводу Ветренко или Коболева, то это будет значить, что это разлом фракции», – пояснил эксперт.

При этом он констатировал неспособность Зеленского достичь обещанного мира в Донбассе, начав выполнение Минских соглашений.

«Я считаю, что минский формат полностью себя исчерпал и это уже мертвый труп, поэтому вообще к нему не нужно возвращаться, тем более, что при Зеленском уже погибло столько наших бойцов и раненых, что, как говорится, мама не горюй. Поэтому понятно, что эта линия себя полностью не оправдала. Нормандский формат может быть очень важным, особенно если туда будет привлечен представитель США и Великобритании, потому что они являются гарантами Будапештского соглашения, когда мы уничтожали ядерное оружие», – отметил политолог.

По его мнению, все действия украинского президента за первые 100 дней работы являются дешевым самопиаром, не приводящим к решению накопившихся в стране проблем.

«Пока мы видим большой пузырь и больше ничего. Мы видим много слов. Он поехал на Закарпатье, и что случилось после того, как он повыступал там с пограничниками и таможенниками? После этого очереди увеличились, что 5-7 часов нужно стоять. Везде развал, он говорит одно – потом происходит другое. Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет, декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все это заканчивается ничем. Я боюсь, что, не дай Бог, гора родит мышь, вот это будет хуже всего», – резюмировал Соскин.