Рейтинг Зеленского с треском ударился о «критический барьер»

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

За прошедший месяц количество украинцев, одобряющих действие своего президента Владимира Зеленского, сократилось на девять процентов от общего числа граждан страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского международного института социологии (КМИС), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае – 47%); 45% – не одобряют (в мае – 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», – говорится в сообщении.

Рейтинг Кабмина и Верховной рады за соответствующий период остался стабильно низким. Деятельность правительства не одобряют 59 процентов украинцев, парламента – 62 процента.

Кроме того, исследователи сообщили, что с конца мая доля украинцев, не поддерживающих сотрудничество Киева с МВФ, увеличилась на 15 процентов (с 46% до 61%).

Также на вопрос о том, на каком языке обслуживать в закусочных и ресторанах, 41 процент украинцев ответили, что обязательно должно быть обслуживание на русском по всей территории страны, 27 процентов – обязательно на украинском и на русском в регионах, где большинство населения этого желает. И только 25 процентов – обслуживать только на украинском по всей территории страны.

Результаты исследования прокомментировали в Украинском институте анализа и менеджмента политики.

«Опрос КМІС (и не только) демонстрирует электоральный перелом, который наступил для президента в июне.

Особенно интересно то, что количество избирателей полностью поддерживающих Президента упало в 2,5 раза: с 25-23% до 10% – это ядро электората.

Антирейтинги правительства и парламента – около 60% – возможность аккумулирования негатива снижается.

Вот и аукнулись «мир, коррупция, тарифы», а ещё «земельная реформа» и «меморандум с МВФ» (общественное мнение однозначно против).

Теперь решения станет сложнее принимать и, тем более, их реализовывать – формируется «критический барьер» – социальный фильтр автоматического критического восприятия действий власти», – констатируют эксперты.