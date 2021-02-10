Рейтинг Зеленского упал ниже уровня Порошенко

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять рейтинг, но не делает из этого выводов.

Об этом в беседе на канале «Apostrophe TV» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент теряет лидерство, динамика негативная, у него высокий антирейтинг. Сегодня рейтинг Зеленского уже ниже, чем у Порошенко, когда тот проиграл Зеленскому. Электоральный перелом для Зеленского уже произошел. И я вижу, что президент и его окружение не делает из этого выводов, и вместо того, чтобы меняться, быть с обществом честнее, они хотят (решить проблему) количеством информации», – сказал Руслан Бортник.

Такой ситуацией может воспользоваться экс-президент Петр Порошенко.

«Сегодня для Петра Алексеевича несколько задач. Первая – получить эксклюзивный контакт с новой администрацией США, быть их эксклюзивным партнером. Второе – подтолкнуть Зеленского и «задушить в объятиях»… Возможно, сформировать коалицию со «Слугой народа» и «Европейской солидарностью», где Петр Алексеевич будет премьер-министром», – считает Руслан Бортник.