Рейтинг Зеленского устремился вниз

13.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Доверие украинского народа президенту страны за последние полтора месяца упало на 10%. Если тенденция сохранится, то к весне его колоссально высокий рейтинг упадет до «нормальных» 25%.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже видел последнюю социологию, которая демонстрирует путь к той позиции, такой нормальной позиции. Потому что сейчас она ненормальная, когда порядка 65% доверяют президенту – такого никогда не было в стране. А доверие падает потихоньку. Причем, за полтора месяца, вот последние исследования показали, что количество людей, которые говорят, что страна движется в правильном направлении, уменьшилось более, чем на 10%. Если так пойдет дальше, весной мы будем иметь обычного украинского президента, которому доверяют 25-30% людей», – заявил Погребинский.