Рейтинг Зеленского уверенно катится к рейтингу Ющенко – эксперт

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского идет быстрее, чем показывают социологические исследования, и может упасть до нескольких процентов, как в свое время упал рейтинг Ющенко в конце его каденции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процессы падения рейтинга вполне логичны. У нас в истории президентства независимой Украины нет ни одного президента, у которого рейтинг не падал бы с момента его избрания. Поэтому здесь всё логично.

С другой стороны, есть те реальные проблемы, с которыми граждане Украины вынуждены сталкиваться, не только персонально, но и в целом как общество. Поэтому падение рейтинга здесь абсолютно логично.

Те чаяния населения, которое голосовало за Зеленского, не соответствуют тому, что происходит, что делает президент. Не соответствует образ, который все видели, того же Голобородько, тому, что они видят на сегодняшний день. Кроме того, есть сложности, с которыми люди вынуждены сталкиваться, особенно Юго-Восток, которые голосовали за Зеленского против Порошенко.

Были обещания, что Порошенко будет сидеть. Люди голосовали против Порошенко, выбирая Зеленского. И это тоже в минус господину Зеленскому.

Насколько низкого упадет его рейтинг – сказать сложно. На мой взгляд, он может упасть до рейтинга Ющенко, то есть, буквально до нескольких процентов. Какими методами и способами это будет достигнуто? Не секрет, что тоже социология – это заказная вещь.

Она может в какой-то момент отражать реальную картину, а может, просто-напросто, быть опубликована, для того чтобы создавать общественное мнение и кого-то топить, кого-то, наоборот, возвышать», – сказал Алексей Калиниченко.