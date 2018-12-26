Рейтинги губернаторов Крыма и Севастополя обвалились под Новый год

26.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Конец 2018 года ознаменовался падением рейтинга губернаторов Крыма и Севастополя. Такие данные зафиксировало закрытое исследование, проведенное по заказу Кремля. О нем сообщило агентство РБК со ссылкой на собственные источники.

Рейтинг Сергея Аксенова с апреля упал на 31%, а показатели Дмитрия Овсянникова буквально рухнули — минус 45%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для руководителя Севастополя причиной потери позиций стала неспособность найти общий язык с местными элитами.

«В качестве одной из основных причин собеседники, ссылаясь на выводы соцопроса, называют конфликт главы региона с группой депутатов Заксобрания во главе с экс-спикером Алексеем Чалым. Несмотря на особое внимание к Севастополю со стороны руководства страны, «конфликт обостряется», при этом его инициатором является правительство Севастополя и губернатор, пересказывают выводы исследования близкие к Кремлю источники. Участие главы региона в таких конфликтах граждане оценивают негативно, резюмирует один из них», – пишет РБК.

В качестве причин падения рейтинга Аксенова агентство называет «кадровую чехарду», высокий уровень коррупции, а также попытку замять выброс химикатов на заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа «Крымский титан» в Армянске, который случился из-за нехватки воды на севере полуострова.

Политолог Александр Форманчук считает, что севастопольцы уже разуверились получить в лице Овсянникова губернатора, который пользуется доверием федерального центра.

«Сейчас по Севастополю ходят разговоры об отжиме бизнеса, о каких-то других шагах его администрации, первые лица которой состоят из чиновников материковой России. И в этом смысле, мне кажется, падение рейтинга Овсянникова является прогнозируемым. И дело не в том, сколько позиций он потерял, и является он кандидатурой на вылет или нет. Это всё весьма условно. А важно, чтобы у губернатора в активе были те шаги, которые положительно бы оценивались как в Севастополе, так и в федеральном центре. И здесь существует разрыв», – сказал Форманчук в интервью сайту «Форпост».

«Непрекращающийся внутриполитический конфликт в Севастополе будет отражаться на электоральных позициях Дмитрия Овсянникова. Верить или не верить опубликованным цифрам – пусть каждый решает сам… Сложившаяся конфликтная ситуация не может не отражаться на уровне народной легитимности губернатора и других политических акторов в городе-Герое», – заявил «ПолитНавигатору» крымский политолог Иван Мезюхо.

Падение рейтинга Аксенова крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал «ПолитНавигатору» так:

«За пять лет произошло достаточно сильное разочарование из-за разрыва в надеждах о том, какое чудо произошло тогда, пять лет назад, как себя блестяще показали эти люди в экстремальной ситуации и тем, что произошло в период мирного строительства.

Конечно, проделана громадная работа, конечно, особенно федеральные проекты отличаются высокой эффективностью и качеством, но на уровне того, что мы называем Крымом, мы видим лишь хорошо знакомое нам «болото» – в политике, в общественных отношениях, в экономике. Традиционны уже хорошо знакомые схемы работы, политики, кадровых назначений и тому подобное.

Кадровая политика, которая явно не имеет системности и все время выглядит как перетасовывание либо старых кадров, либо действует по старому принципу наказания невиновных и награждения непричастных.

Одновременно с этим – ощущение того, что в Крыму ничего не происходит в плане развития, и потому стоит вопрос, а как же быть дальше. Это и показывает то отношение к власти, которое отражено в закрытых опросах», – заявил Джаралла.