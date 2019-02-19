19.02.2019, Москва

Кроме действующего президента Украины Петра Порошенко в лидерах предвыборной гонки оказались те, кого не было на майдане или кто минимально там засветился.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, лидерами майдана были Яценюк, Тягнибок, Кличко, они не выдвигаются в президенты, потому что рейтинг – ноль. Лидером является Зеленский, который не был на майдане. Одним из лидеров является Бойко, при всей критике, он был с той стороны майдана. Тимошенко, которая была в тюрьме (ведущий Владимир Соловьёв отметил, что она успела на коляске выехать на майдан, однако спикер колкость пропустил – ред.).

Единственный – это президент Порошенко. Это значит как минимум одно – что идеи майдана не сработали. И второе, те лидеры, которые, использовав идеи майдана, стали у власти, они кроме личной наживы ничего по факту не преследовали. Их нулевые рейтинги свидетельствуют о том, что это был их провал», – заявил украинский гость.

«Где убийцы (майданщиков – ред.)? И меня этот вопрос интересует, как и миллионы украинцев. Мы требуем, покажите нам убийц! Я так же, как и вы много видел фильмов, версий и так далее, но пока нету суда. И так очевидно, что пока существует нынешняя власть, расследования не будет, к сожалению», – добавил Вакаров.