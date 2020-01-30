Рейтинги партии Зеленского рухнули, но публиковать данные запрещено

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Социологи искусственно завышают рейтинг президентской партии «Слуга народа» Владимира Зеленского в публикациях результатов своих исследований.

Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в частности, значительно завышен рейтинг президентской политсилы в опросе, презентованном накануне социологическим центром им. Разумкова. Там партия Зеленского набрала 45,4% голосов опрошенных.

«Вчера мне от серьезных источников стало известно, что у партии Слуга народа упал катастрофически рейтинг. И цифру мне назвали 22,5%, при этом уровень недоверия к сегодняшней политической организации Зе вырос существенно.

Мне назвали объективные причины, почему недоверие так резко выросло: мир, высокие цены на ЖКХ, газ, инвестиции, и, самое главное, – это посадка главных коррупционеров предыдущей власти. Порошенко, Свинарчуки и другие», – перечислил Журавко невыполненные обещания Зеленского.

«У «Слуги народа» в Верховном совете нет адекватных депутатов, а если и есть, то их на пальцах можно пересчитать. Кабинет министров – это просто тихий ужас. И буквально об этом все говорят»,- добавил он.

Политик подчеркнул, что результаты опроса были готовы ранее, но Офис президента и СБУ запретили службе публиковать объективные данные.