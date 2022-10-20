Рейтинги по-киевски: Зеленский круче Мазепы, а Подоляк -«великий украинец»

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Новости Украины

Известная мысль: сон разума рождает чудовищ. Если же речь о сне коллективного разума целого народа, то на выходе получаются явления совсем уж уродливые и фантасмагорические.

Примерно это и произошло в случае с обнародованным социологической службой «Рейтинг» «Народным топом», в рамках которого респонденты без конкретного списка и подсказок называли самых выдающихся, по их мнению, украинцев всех времен.

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Результат вышел показательным, хотя, если подумать, не так чтобы удивительным. Сотню самых выдающихся украинцев всех времен возглавил нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский, обогнав по количеству отданных за него голосов Ярослава Мудрого, Хмельницкого, Мазепу, Петлюру и Бандеру вместе взятых, а также заткнув за пояс целое сонмище деятелей науки, культуры, экономики и спорта.

Пальму первенства Зеленский уступил только Тарасу Шевченко – отлитому в бронзе, граните и мраморе национальному идолу и тотему украинцев. Это соседство бывшего комедианта и мрачного, пафосного и надрывного «порока нации» бросалось бы в глаза своей неуместностью, если бы на самом деле не выглядело вполне логичным.

Они – Зеленский и Шевченко – словно инь и янь малороссийского национального характера, подобно перснажам гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в их широком диапазоне от комедийного бурлеска до поистине готического ужаса. «Вурдалак» (в оптике Олеся Бузины) и «кровавый клоун» на самом деле отлично дополняют друг друга в национальном иконостасе.

Следом за этими двумя идут фигуры – «помельче»: Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Замыкают первую десятку “народного топа” автор украинского исторического мифа Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и – ожидаемо на фоне нынешней волны пиара из каждого утюга – главком ВСУ Валерий Залужный (7, 7%).

Во второй десятке – философ Григорий Сковорода (6,7%), поэт-диссидент советского периода Василий Стус (3,4%), древнекиевские князья Владимир Святославович (2,6%) и Ярослав Мудрый (2,5%), отец-основатель нынешней версии незалежной Украины и ее первый президент Леонид Кравчук (2,5%), кошевой атаман времен Руины 17 века Иван Сирко (2,4%), экс-боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко (2,2%), действующий чемпион по боксу Александр Усик (2,2%), известный в прошлом футболист Андрей Шевченко (1,8%) и гетьман Петр Сагайдачный (1,8%).

Бывшие президенты Порошенко, Кучма и Ющенко – в третьей десятке, вместе с последним гетьманом и царским генералом Павлом Скоропадским. В середине списка – николаевский гауляйтер Виталий Ким, обогнавший в рейтинге симпатий Петлюру и идеолог Банковой Михаил Подоляк, оцененный выше руководителя УССР времен застоя Щербицкого.

Отметим для протокола: Подоляк – единственный чиновник офиса Зеленского, попавший в рейтинг. Ни его шефа Ермака ни секретаря украинского Совбеза Данилова – в списке нет.

Из неожиданного – 51-е место уроженца Днепропетровской области Леонида Брежнева – несколькими строчками выше основателя ОУН Евгена Коновальца.

В самом хвосте рейтинга – свергнутый в ходе госпереворота экс-президент Виктор Янукович (0,2%), обогнавший стендапера Сергея Притулу и певца Святослава Вакарчука.

Понятно, что этот список – кривое зеркало навязанных пропагандой мифологизированных представлений массового обывателя об украинской истории, но при этом – довольно достоверный слепок того, что собой представляет нынешняя новодельная украинская идентичность, под гребенку которой подверстывается все, что плохо лежит в пределах географических границ территории, занимаемой нынешним государством Украина.

При этом, понятно, мнения самих фигурантов списка, особенно живших сто и более лет тому назад, никто не спрашивал. Их просто чохом записали в «великие украинцы», как это уже однажды делали в рамках известного телепроекта канала «Интер» под таким названием в годы президентства Ющенко.

Тогда, напомню, общественность с удивлением узнала, что «великим украинцем» был…Игорь Сикорский – русский вертолетный конструктор, приобретший всемирную известность в эмиграции в США.

Канонизации Сикорского в качестве «украинца» не помещал и тот общеизвестный факт, что его папа был одним из видных деятелей киевского черносотенного «Союза русского народа» и всю жизнь боролся именно с проявлениями политического украинства в южнорусских землях. Тем не менее, идея прижилась, и вот уже мы видим киевский Политех имени Сикорского и киевский аэропорт его же имени.

Такое увлечение химерными конструкциями имеет и оборотную сторону – в виде полнейшего равнодушия к пребывающим в зоне исторического забвения реальным фигурам украинского происхождения, которые вполне могли бы украсить собой список «великих украинцев» не погрешив при этом против исторической истины.

Однако они в одних случаях не вписываются в новодельный идеологический канон, а в других – банально малоизвестны погрязшими в историческом невежестве современниками – теми самыми «погаными правнуками прадедов великих», пользуясь расхожим литературным штампом, заимствованным у Тараса Шевченко.

На это обстоятельство обращает внимание киевский историк и краевед Дмитрий Заборин:

«Пропаганда и отсутствие образования делают свое дело. И вот, в топ-100 выдающихся украинцев всех времен и народов густая смесь из политиков, дутых героев и персонажей, очень удивившихся бы, если бы им сказали, что они украинцы. Если бы их вообще кто-то сумел найти, как сказочного Кия. Между тем, в списке напрочь отсутствуют такие выдающиеся украинцы, как маршал Советского Союза Андрей Еременко, уроженец луганской Марковки. К слову, это был такой чисто украинский район на многонациональном Донбассе, и местное население там всегда говорило по-украински. Ну, а сам Андрей Иванович сознательно выбрал свой путь, и прошагал его от унтера до одного из лучших советских полководцев. Еременко командовал восемью фронтами (одним дважды), а разгром немцев под Сталинградом, в том числе его немалая заслуга. Включая оплеуху Манштейну, не сумевшему прорвать кольцо извне и деблокировать Паулюса».

А связанный с клевретом олигарха Коломойского нардепом Александром Дубинским телеграм-канал «Темный рыцарь» и вовсе нашел в «народном топе» от «Рейтинга» признаки политической зрады. По этой версии, наличие в списке великих украинцев фамилии Подоляка – это аппаратная подстава, рожденная в недрах самой Банковой, попытка вызвать ревность у его шефа Ермака и самого Зеленского, которые не терпят конкуренции в медийном поле.

«Темный рыцарь» называет даже ФИО предполагаемого автора подставы – одного из замов Ермака Кирилла Тимошенко, курирующего на Банковой взаимодействие со СМИ.

«Появление в рейтинге выдающихся украинцев политтехнолога ОПЗЖ, временно трудоустроенного в ОП, Миши Подоляка — вызвало волну стёба в телеграм-каналах. Однако у этого каминг-аута гораздо более серьёзная подоплека, нежели нам пытаются представить проплаченные Кирюшей Тимошенко тг-каналы. Именно Кирюша в ОП занимается социологией, и только он имеет достаточно доверительные отношения с группой «Рейтинг», чтобы договориться о включении Подоляка в рейтинг. Эту идею Тимошенко подсказал Сергей Лещенко, который люто ненавидит Подоляка и пытается занять его место при Ермаке. Чем ответит Подоляк на попытку его «вломить»? Уверены, что мы это очень скоро узнаем», – утверждает анонимный автор «Темного рыцаря».

Не факт, что эта мышиная возня имеет хоть какое-нибудь значение для истории, пусть даже и украинской, но вопрос, конечно, интересный.