Рейтинги Порошенко идут в место на букву «Ж»

09.03.2019, Киев, Владимир Гладков



Результаты соцопросов, пророчащие Петру Порошенко второе место в первом туре выборов – фальсификации. Об этом в эфире YouTube канала «InterVizor» заявил украинский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все соцопросы идут в одно известное место на букву «Ж». И последнее время они себя, в основном, дискредитировали, ибо уже, что попало было опубликовано, уже Порошенко выводили на второе место, в то время как вполне очевидно, что его можно во второй тур поднять только с помощью подъёмного крана, с помощью каких-то уже диких фальсификаций», – рассказал он.

Политолог высказал опасения по поводу агонизирующих действий Порошенко в такой практически безвыходной для него ситуации.

«Объективно говоря, если мы говорим не о фальсификациях, а именно электорально, то шансов на нормальную, честную победу у него нет практически вообще. То есть, это приближается к абсолютному нулю.

Но мы живём в Украине, стране третьего мира. И, соответственно, у нас президент контролирует сейчас большую часть силового блока. Поэтому он может элементарно выборы, например, сорвать.

Я сошлюсь на известного журналиста и военного эксперта Виктора Савинова, он в своём Facebook на днях написал следующее: «Что помешает Порошенко активизировать конфликт на Донбассе, чтоб сорвать выборы?». Но мы надеемся, что он, всё-таки на чуть-чуть, «на полшишечки» мудрый, взвешенный политик и он этого не сделает», – резюмировал Спиридонов.