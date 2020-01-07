Рейтинги Зе-команды обвалились на исходе 2019 года

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ноябре прошедшего года рейтинги украинского президента Владимира Зеленского и его команды резко упали.

Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опросе по состоянию на конец ноября 52% респондентов ответили, что положительно относятся к Владимиру Зеленскому, 19% – что отрицательно. При этом в сентябре президент имел 73% симпатий, а в октябре – 64%.

«Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%)», – говорится в релизе.

К Алексею Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных, отрицательно – 25%. В сентябре 49% участников опроса ответили, что вообще не знают, кто такой Гончарук, но к концу ноября их количество уменьшилось до 36%. В то же время выросло количество тех, кто относится к нему негативно: с 9% в сентябре и 14% в октябре до 18% в начале ноября и 25% в конце.

Спикер Рады в конце ноября собрал 24% положительного отношения и 16% отрицательного. При этом количество людей с негативным отношением к нему выросло с начала месяца: от 9% до 16%.

Также в пресс-релизе сообщили, что население Украины стало хуже оценивать действия Кабмина и парламента.

Ситуацию в эфире телеканала «NewsOne» прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, такое падение рейтинга крайне противоестественно.

«На меня особое впечатление произвели цифры, что буквально за две недели была разница, опросы проведены в начале и в середине месяца. И за эти месяцы более, чем на 10% обвалился рейтинг доверия (к украинской власти – прим. ред.).

Это, конечно, корреспондируется и с президентским рейтингом, в этом нет сомнения. Но социологи измеряли рейтинг доверия.

Социологи понимали, что рейтинг в 70% долго держаться не может. Но я хотел бы сказать, что и падать так быстро он не должен. Это очень быстро, слишком быстро», – резюмировал эксперт.