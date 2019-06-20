Рейтингу Зеленского не вредят даже идеи о продаже земли и легализации казино

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг предложил избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования», разрешив в стране игорный бизнес и продажу земли, пережает корреспондент ПолитНавигатора.

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики. Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил он на встрече с деловым сообществом в Киеве, сообщает пресс-служьа украинского президента.

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Напомним, что игорный бизнес на Украине запрещен с 2009 года. Продажа земли сельскохозяйственного назначения запрещена законом от 2001 года. Тогда это решение было обозначено как временное, однако действует до сих пор.

Зеленский еще на этапе избирательной кампании заявлял о поддержке легализации игорного бизнеса на Украине. В частности, в апреле он озвучил идею о том, чтобы сделать в стране свой «Лас-Вегас» — разрешить азартные игры на территории одного города при условии общественной поддержки и продуманного налогообложения.

Интересно, что несмотря на подобные неоднозначные инициативы, согласно всем последним опросам 54% украинцев поддерживают действия Владимира Зеленского на должности президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром «Социальный мониторинг» 7-10 июня.

Только 8% заявили, что не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного главы государства. При этом 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки, а 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям Зеленского.

34% опрошенных возлагают большие надежды на то, что новый президент изменит ситуацию в стране к лучшему. Больше всего таких среди молодежи и на востоке Украины.