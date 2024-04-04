Рекламный «пробник» от США не смог отбить у Молдовы тягу к российскому газу

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Молдова закупила 2,6 млн кубометров сжиженного газа из США, просто, чтобы попробовать его.

Об этом министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил в интервью ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас элемент цены был важен, но вторичен. Если бы цена была существенно ниже газпромовской, мы бы конечно взяли другие объемы. Сейчас цена была чуть выше газпромовской. Но для нас это была не коммерческая закупка, а закупка с целью протестировать и понять, как это все работает», – валял дурака Парликов.

Точную цену американского газа он назвать отказался, ссылаясь на условия контракта, но намекнул, что она якобы дешевле 400 долларов за тысячу кубометнов, но дороже 327 долларов – апрельской цены «Газпрома».

«Правительство Молдовы сообщает, что закупаемый у США природный газ дороже российского. Это естественно: «свободный и демократический» газ из Америки не может быть дешевле «токсичного» газа из России», – иронизирует в своем тг-канале молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.

При этом Парликов признал, что фактически в страну по трубе поступила смесь газов, среди которых возможно был и российский: «физически там молекулы никто не выделяет».

«Смешивать газы» Молдове не впервой. В прошлом месяце она потребляла газ за 550 евро за тыс кубометров. И это была еще дешевая цена, полученная после смешивания газа, закупленного на бирже, и газа из украинских ПХГ, припасенных еще в 2022 году.

По словам Парликова, к маю запасы наконец закончатся, и население может надеяться, что газ станет подешевле, то есть из России. Министр надеется, что с Молдовой поделится Приднестровье, у которого летом образуются излишки газпромовского газа. Якобы существует «джентльменская договоренность» до сентября. Будем надеяться, что она предусматривает снятие грабительских молдавских пошлин на приднестровские товары.