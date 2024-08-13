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Вторжение ВСУ в Курскую область является рекламным трюком, который должен позволить украинскому руководству под конец получить ещё немного западных денег.

Об этом в интервью британскому политику Джорджу Галлоуэю рассказал политический обозреватель Ричард Медхерст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они застали русских врасплох. Элемент неожиданности – это всегда преимущество, которое может быть на любой войне. Но проблема не в том, чтобы попасть в Россию, а чтобы закрепиться на месте, а затем выбраться оттуда. Зеленский в некотором роде подтвердил точку зрения Путина и русских. Когда ты являешься крупнейшей страной в мире, просто невозможно физически охранять каждую милю, каждый сантиметр границы. И вот, несколько тысяч военнослужащих проникли внутрь», – сказал Медхерст.

«Я думаю, он ничего не добьётся этим стратегически. Это просто трюк, чтобы заручиться поддержкой в войне, которую они проигрывают. Я думаю, что украинцы проиграли эту войну уже полтора года назад. Весеннее наступление, о котором они говорили, так и не состоялось. Линия фронта не сдвинулась с места в пользу Украины. Так что это просто рекламных ход, чтобы попытаться получить ещё немного долларов, прежде чем придёт следующий президент США», – добавил эксперт.