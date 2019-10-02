Рекламу о древних украинских подлодках запустили на ТВ за госбюджет

02.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Официальный телеканал Верховной Рады запустил «социальную рекламу» – ролик о боевой славе запорожских казаков, которые, как утверждают создатели-пропагандисты, строили древние подводные лодки и считали себя украинцами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легендарными воинами были украинские казаки. Они свободно владели любым оружием, по легенде, строили первые подводные лодки, а по храбрости своей не было им равных ни в одних боях.

Знаменитый чуб-оселедец имел для казаков особенное значение: они верили, что, если погибнут на войне, то именно за этот чуб ангел понесёт их на небо.

В XVII веке под руководством гетмана Богдана Хмлельницкого казаки начали освободительную войну против Речи Посполитой, скинули польскую шляхту и создали незалежную Украинскую казацкую державу.

Похоронили Хмельницкого в Суботове в Ильинской церкви, которую он воздвиг за свои средства, которая сохранилась до наших дней», – говорится в ролике.

Примечательно, что ещё в 1651 году, когда «украинец» Богдан Хмельницкий просил царя Алексея Михайловича принять его под свою власть, речь шла о воссоединении русских земель.