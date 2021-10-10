Рекордные цены на газ: Европа расплачивается за антироссийскую политику лимитрофов и пропаганду «зелёных»

10.10.2021 12:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Европейские правительства искусственно завышают цены на газ, чтобы приучить людей к тому, что нужно переходить на дорогую «зелёную» энергетику, однако обвиняют во всём ценовую политику России.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама Меркель, которая, с одной стороны, относится критически к России из-за, там, «нарушений прав человека», как она всегда говорит, но всё равно ведёт конструктивную политику с Путиным и с Россией, во всеуслышание заявила: «Россия не виновата в высоких ценах на газ и энергетику». «Это мы виноваты», – говорит она, – «мы же не закупаем, Россия же готова поставлять по контрактам этот газ. Если мы эти контракты не подписываем, то пинаем на себя. Путин же предлагал подписать контракт и дальше, и даже через украинский транзит газ попадёт в Европу, только закупайте». А Европа стала на такую позицию, что «мы не хотим, чтобы Россия выиграла», «мы не хотим, чтобы России было хорошо, «Россия – это наш враг». Ни Германия, ни Италия, ни Австрия так не говорят, но есть, к сожалению, достаточно много стран и сил внутри Европы и в европейской бюрократии, которые просто упорно будут «бороться» дальше с Россией, себе в ущерб», – рассказал Рар.

По его словам, цену на газ повышают именно европейские правительства.

«Искусственно превышают для того, чтобы приучить, дисциплинировать людей, что нужно переходить на обновляемые источники, что дальше будем топить и добывать и получать электричество из солнца, из ветра, из водородов, от биомассы. И откажемся от «грязных» энергоисточников, таких как газ, уголь, даже атомную промышленность хотят закрыть и нефтяную промышленность. Полностью закрыть, причём, не завтра, а сегодня, это идеология «зелёной революции», которая у нас происходит. Люди немного сходят с ума», – сказал политолог.

Он отметил, что в отличие от Германии, в таких небольших европейских странах, как Болгария или Македония, люди всерьёз боятся замёрзнуть зимой, оказавшись не в состоянии платить неподъёмные цены за топливо, если им не предоставят более дешёвый энергоноситель.

«А это топливо может прийти из России, тот же самый уголь может спасти положение, но идеологи в Европе стоят на позиции: нет, мы должны заставить людей перейти на «зелёные рельсы». Сегодня обновляемые источники ещё дорогие, но если другие, «грязные» источники, будут ещё дороже, тогда людей можно заставить переходить на обновляемые формы энергетики», – объяснил Александр Рар.