Рекордный экспорт: Российские продукты завоевывают мир и…. Украину

11.03.2021, «Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В прошлом году Российская Федерация феноменально нарастила экспорт продовольственных товаров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на опубликованный Минсельхозом отчет о развитии российского пищевого экспорта за 2020 год.

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«В кризисном 2020 году российский агроэкспорт показал феноменальный рост. Возобновили партнерство даже те государства, которые давно ничего съестного у России не покупали, например, Пакистан и Куба. Более 150 стран импортировали российскую продукцию.

По объему закупок российских продуктов лидирует Китай, куда ввезли 4,8 млн тонн товаров общей стоимостью $4,02 млрд. На долю КНР приходится 13% всего дохода от агроэкспорта. На втором месте Турция, которая потратила на закупки российской продукции $3,2 млрд. Обе страны увеличили объем сельхозимпорта из России на 26% по сравнению с 2019 годом. Замыкает верхнюю тройку Казахстан: на эту страну приходится 6,8% выручки», – отмечается в статье.

А лидером по темпам продаж в 2020 году стали мясопродукты: прирост за год составил 53%, или 525 миллиона тон, а выручка от продаж — 887 миллионов долларов, что на 49% больше, чем в 2019 году.

«Больше всего российской молочной продукции покупали страны постсоветского пространства: Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан, Узбекистан. Общий объем экспорта «молочки» вырос на 16% и принес $318 млн. Эти же страны, а также Китай активно скупали кондитерские изделия и сахар; сделки принесли $4,5 млрд», – пишет газета.