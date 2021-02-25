Рекордный рост российского долга. Стоит ли нервничать?

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Государственный долг России вырос по итогам 2020 года на 5,4 триллиона рублей, что является самым большим показателем в истории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия».

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Отмечается, что рекордно быстрый за последнюю четверть века рост долга (сразу на 4% ВВП) может обеспокоить сторонников фискальной стабильности. Тем не менее, полагает газета, ситуация далека от проблемной.

«Весь госдолг составил по итогам 2020 года менее 18% ВВП. По сравнению с развитыми странами это просто крохи. В США он составляет 133% ВВП, в Испании — 121%, в Италии — 158%, а в Японии — 264%. Подразумевается, что «богатые» страны, облигации которых имеют низкий процент и огромный спрос, могут позволить себе занимать больше других. Это действительно так (по крайней мере, сейчас), но и по сравнению с крупными развивающимися странами Россия выглядит куда лучше», – пишет издания.

Похожего мнения придерживается главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин, по словам которого, в развивающихся странах средний уровень госдолга к ВВП превышает 60% ВВП: в Бразилии это соотношение составляет 89%, в Индии – около 90%, в Китае – 46%, в Турции – около 40%.

«Согласно закону о федеральном бюджете на этот год, показатель госдолга к ВВП в течение ближайших трех лет на фоне сохранения дефицита федерального бюджета возрастет только до 21,4%», – напоминает Коныгин.