Ректор Белградского университета дважды опозорилась, связавшись с сербской оппозицией

03.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Ректор Белградского университета Иванка Попович дважды села в лужу: сначала, испугавшись, уступила давлению лидера «Союза за Сербию» Драгана Джиласа, а затем – отрицала всякую причастность сербской оппозиции к блокаде Белградского университета, которая длилась 12 дней в сентябре.

Об этом сообщает газета «Kurir», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет информации о том, входили ли представители оппозиции в ректорат, хотя некоторых видели за пределами здания», – заявила Попович.

Между тем, в интернете выложено огромное количество фотографий, на которых видно, как во время блокады студентов в здание ректората входили лидеры оппозиции Драган Джилас и Бранко Мильюш с сумками, полными еды.

В этом же месте видели Срджана Миливоевича из Демократической партии, а также ее лидера Зорана Лутоваца, председателя партии «Двери» Бошко Обрадовича и Маринику Тепич.

Последним оппозиционным политиком, посетившим студентов, был Сергей Трифунович, лидер «Движения за свободу граждан».

Депутат Сербской прогрессивной партии Владимир Орлич назвал слова ректора лицемерными.

«Вероятно, ректор – единственный человек в Сербии, который не видел фото и видео с партийными чиновниками «Союза за Сербию» в ректорате, не читал отчетов в оппозиционной прессе и заявлений всех сидящих внутри здания.

Ей легче не видеть, с кем она заодно. Однако все 100 000 студентов, которые в течение нескольких недель были заложниками Джиласа, партийных экстремистов и созданного ими хаоса, прекрасно это видят.

Если ректор этих 100 000 настоящих студентов не видит, это большая проблема», – сказал Орлич.

Вице-президент Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов полагает, что ректор должна уйти в отставку.

«Я думаю, что ректор должна срочно уйти в отставку, поскольку она больше не в состоянии защитить даже личную неприкосновенность, не говоря уже об автономии и неприкосновенности университета.

Отвратительно было смотреть, как ее унижают Джилас и его молодые приспешники. Им было недостаточно, что они не позволяли ей войти в ее офис в течение двенадцати дней.

Теперь из страха перед ними она не может даже сказать правду», – заявил Йованов.

Напомним, в сентябре молодые люди, ориентирующиеся на оппозиционный прозападный альянс «Союз за Сербию», 12 дней блокировали университет, требуя уволить министра финансов Синиша Малог в связи с якобы недобросовестным получением им докторской степени.

Тогда ректор Попович заверила майданщиков, что их требования услышаны, и компетентные органы изучают диссертацию чиновника, а также обстоятельства получения им ученой степени.