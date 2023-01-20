Ректор крымского вуза сообщил, что часть преподавателей сбежали от мобилизации

«Испуганных патриотов» и сбежавших от мобилизации не примут обратно на работу в Крымский инженерно-педагогический университет.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил ректор КИПУ им. Якубова, депутат Госсовета Крыма Чингиз Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже как-то говорил, что много проблем в нашей стране от нашей доброты и от нашей силы. Сильный человек может быть добрым, но в этом случае тех, кто спонсирует ВСУ должна ждать не только уголовная ответственность. Тех, кто вернулся в страну, на прежнее место работы брать нельзя… У нас, не скрою, есть те, кто покинули, но весь трудовой коллектив осудил. Я лично и трудовой коллектив приняли решение обратно на работу никого не брать, – сообщил он.

– Что касается тех принципов, которые проповедуют. У нас у всех был выбор в 2014 году. Если ты взял паспорт гражданина этой страны, работаешь в ней, растишь детей, получаешь все блага… Я не знаю, может быть, это тривиальные и банальные вещи, но априори – это закон жизни: мы хорошо знаем свои права, но с обязанностями у нас плохо. С другой стороны, такая связка нужна была нашему обществу. Это же происходит не только в Крыму, в том числе в правительстве Российской Федерации. Если уехал, езжай, скатертью дорога. Зачем полоскать мать родную? Конечно, у нас правовое государство и все наши действия должны быть правовыми. Я думаю, что наши депутаты примут правильное и согласованное решение. В любом случае, оставлять это так нельзя. Понятно, что есть трусы, есть паникёры. Но если человек такой, зачем он нашей стране нужен? Лучше меньше да лучше».

В свою очередь политический обозреватель Сергей Веселовский указал на то, что из «испугавшихся патриотов» за границей будут вербовать будущих диверсантов.

«700 тысяч ребят уехали в Грузию, в Казахстан, ещё куда-то. И среди этих 700 тысяч сейчас, будьте уверены, спецслужбы Запада уже вербуют тех, кто вернётся, тех, кто будет информационно, либо не информационно напрямую совершать диверсии в нашем глубоком тылу, – убежден Веселовский. – Нужно понимать, что мы будем делать с ними? Есть ли у нас такой аппарат – СМЕРШ контрразведки, и в таком количестве профессионалов, которые всех этих возвращенцев, в том числе в Крым, будут проверять. А у них гражданство Российской Федерации, у тех, кто вернётся, и в каком они спецотряде проучились и какими они приедут сюда, где потом ждать диверсии, на линиях коммуникаций? Или убийств активистов? Их к нам забрасывать не надо, мы их сами пускаем, а потом это диверсионная группа пойдёт на убийство главы администрации какой-нибудь»