Религиозная политика Зеленского возмутила даже Госдеп США: у Блинкена сделали доклад по Украине

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Госдепартамент США опубликовал свежий отчет о свободе вероисповедания на Украине. В этом документе, в частности, перечислены конкретные факты давления украинской власти на каноническую Украинскую Православную Церковь.

«УПЦ снова сообщала о насильственных угрозах и нападениях на некоторые ее собрания и здания, обвиняя ПЦУ в захвате храмов, принадлежащих УПЦ. В ПЦУ заявили, что инициаторами перехода принадлежности в рамках закона были прихожане, а не ПЦУ», – говорится в отчете.

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В Госдепе заметили и оценили основанную на дистанциировании от церковной Москвы линию защиты киевской митрополии, отметив, что УПЦ «продолжала отстаивать свою независимость от Московского Патриархата», хотя «представители ПЦУ, правительство и группы гражданского общества продолжали заявлять, что УПЦ остается подчиненной РПЦ».

В разделе, под названием «Злоупотребления, связанные с возможностью людей заниматься религиозной деятельностью в одиночку или сообща с другими», в числе прочих перечислены факты подписания Зеленским закона о санкциях против иерархов УПЦ, о «целенаправленном употреблении в провластных СМИ вместе с официальной аббревиатурой Церкви вводящей верующих в заблуждение приставки «МП», вопреки уставу самой УПЦ».

Напомнили в Госдепе и об экспертизе Минкульта и «министерства религии», которую УПЦ назвала «предвзятой.» Эта экспертиза установила, что УПЦ остается связанной и подчиненной РПЦ, несмотря на заявления иерархов УПЦ о том, что она отделилась от РПЦ.

Также особое место в этом разделе занимает факт принятия в первом чтении скандального «антицерковного» закона 8371, который в УПЦ назвали дискриминационным и противоречащим Конституции.

Этот закон позволит властям запретить УПЦ на основании того, что она «связана с зарубежным центром в стране-агрессоре», не принимая во внимание заявления самих церковников об отсутствии у них такой административно-политической связи.

«Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк выразил обеспокоенность тем, что ограничения, предлагаемые в законопроекте, нарушат свободу вероисповедания и международное право в области прав человека. Некоторые эксперты по религии заявили, что у правительства уже есть достаточная правовая база в рамках существующих законов для решения вопросов безопасности, связанных с религией, и нет необходимости принимать дополнительное законодательство», – отмечается в отчете.

Отчет Госдепа содержит также сведения о незаконных запретах местных гор- и облсоветов на Украине деятельности УПЦ в своих регионах. В документе такие запреты названы «символическими», и указано, что в ООН отметили, что в этом случае горсоветы превысили свои полномочия.

В документе Госдепа также упомянули и о судебных процессах против представителей УПЦ, в частности о деле недавно депортированного в РФ по обмену митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), и о нарушениях, которые зафиксировали в ООН в расследовании, и о суде по делу митрополита Иоасафа, бывшего главы Кировоградской епархии УПЦ, и секретаря епархии Романа Кондратюка.

Отмечается, что 13 высших иерархов УПЦ были незаконно лишены гражданства Украины, еще против нескольких были введены персональные санкции

В докладе отмечается, что молитвенные шествия привечаемых властями ПЦУ и УГКЦ проходили без осложнений, в то время как крестному ходу УПЦ из Каменца-Подольского Хмельницкой области в Почаевскую лавру Тернопольской области препятствовали представители СБУ и полиция.

Отчет Госдепа публикует факты о выселении монахов из Киево-Печерской лавры и публикует цитаты из речи Владимира Зеленского и тогдашнего министра культуры Александра Ткаченко в поддержку этой кампании.

«29 марта президент Зеленский назвал начало выселения УПЦ из Лавры шагом к “укреплению духовной независимости нашей нации и защите нашего общества от старых и циничных манипуляций Москвы религией. Украина – территория наибольшей религиозной свободы в нашей части Европы. Так было с 1991 года. Так будет всегда”. Выселение привлекло значительное внимание средств массовой информации и вызвало периодические публичные протесты и демонстрации сторонников и противников УПЦ в этом месте, включая некоторых монахов», – сказано в документе.

Госдепартамент также обратил внимание на то, что в течение года правительство отклоняло просьбы приходов УПЦ в Чернигове, Каменце-Подольском и Кременце разрешить использование государственных исторических церковных зданий.

В отчет также попали заявления и указы Зеленского, которые свидетельствуют о злоупотреблениях, связанных с дискриминацией или неравным обращением. В частности в этом разделе говорится о волюнтаристском переносе светскими властями даты празднования Рождества и последующих заявлениях по этому поводу.

Комментируя отчет Госдепа известный лоббист УПЦ в Верховной Раде, нардеп от «Слуги народа» Артем Дмитрук опубликовал список священослужителей УПЦ, которые подверглись гонениям и репрессиям при Зеленском.

«Почти каждый день в новостях появляются сообщения о новых приговорах и задержаниях украинских верующих и священников. Далеко не всегда удается привлечь внимание к этим случаям», – написал Дмитрук в своем тг-канале, добавив, что этот список неполный.

В список Дмитрука вошли такие опальные иерархи УПЦ, как смещенный властями наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел; отправленный под домашний арест митрополит Запорожский Лука; арестованный наместник Святогорской лавры митрополит Арсений; митрополит Сумской Евлогий; митрополит Черкасский Феодосий, которого вчера украинский суд вернул под домашний арест; митрополит Банченский Лонгин; митрополит Васильковский Иоасаф и епископ Ивано-Франковский Никита.

Среди преследуемых священников среднего и низшего звена в список Дмитрука попали арестованный протоиерей Сергий Чертилин, протоиерей из Ужгорода Димитрий Сидор, зампредседателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и архимандрит Венедикт Хромей, священник Хустской епархии УПЦ.