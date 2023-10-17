Релокантов лишать гражданства, а спонсоров ВСУ – имущества – Сивков

Анатолий Лапин.  
17.10.2023 12:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Россия


Так называемые релоканты, бежавшие из страны в тяжелые времена, должны быть лишены гражданства.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт, Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые релоканты, бежавшие из страны в тяжелые времена, должны быть лишены гражданства. Об...

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«А что здесь делать Фридману, что здесь делать другим подобным? Во-первых, начнем с того, почему они до сих пор являются гражданами России? Вопрос к Володину: вы считаете, что эти люди заслуживают соответствующего отношения, а где инициатива в Госдуме на принятие закона о расширении предпосылок для лишения этих людей вообще гражданства России – раз, конфискации здесь их имущества – два?», – интересуется эксперт.

«Если тот или иной релокант занимался поддержкой ВСУ, имея здесь какие-то активы, то почему эти активы не конфискованы просто по факту того, что выделил хоть один доллар в поддержку ВСУ. Все должно быть конфисковано. А там не один доллар», – заявил Сивков.

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