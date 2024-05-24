Релоканты-иноагенты встали на путь террора: во Львове проведена спецоперация ГУР против навальнистов и ходорковцев.

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Очередной собирушник эмиграции на Львовщине под громким названием «форум российской оппозиции» (это при 40 участниках) наделал много шума среди радикальных украинских националистов. Они обозвали его тайным сборищем и обвинили офис президента Украины, чей представитель Михаил Подоляк выступал на «форуме», в попытках сохранить власть за счет России.

Мэр Львова, отпетый русофоб Андрей Садовой заявил, что ничего не знает о мероприятии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович… и другие фамилии мне не очень известны. Кто знает, это такая шутка? Запрос в соответствующие органы уже выслал», – написал Садовой в своем тг-канале.

О своей неосведомленности заявила также и СБУ. Ситуацию прояснил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда, который присутствовал на «форуме» в качестве гостя. Он сообщил журналистам, что организацией мероприятия занималось главное управление разведки минобороны Украины. ГУР подтвердило эту информацию, написав на своем официальном сайте, что таким образом содействует победе Украины.

«Подобные события приближают конец режима Путина и поражение Кремля войне», – говорится в сообщении.

По официальной версии, «форум» должен был содействовать консолидации антипутинской эмиграции. Однако в своем выступлении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк неожиданно обрушился с резкой критикой на экстремистскую организацию, созданную покойным иноагентом Алексеем Навальным – ФБК.

«Мы можем откровенно говорить о том, что концепция, которую предлагает ФБК, крайне опасна. Она предполагает консервацию того, что есть в России на долгие десятилетия. И в принципе – эта консервация уже случилась. И если Россия сможет дожать, как дожала в 2014 году глобальное сообщество и европейские страны – и законсервироваться, это еще на десятилетия», – сказал Подоляк.

Он призвал участников «форума» не обижаться на «жесткую антироссийскость» на Украине и пообещал помощь, если российские эмигранты будут делать ту работу, которую нужно делать».

Подоляк выступал на русском, за что огреб от своих радикалов, а вот экстремист, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев на ломанном украинском заявил в интервью американскому «Радио Свобода», что и не собирался приглашать «навальнистов» на свой форум.

«Вся эта туса навальнистов сейчас занимает антиукраинскую позицию. Зачем их приглашать? Логика? Окей, они известны, ну и что с того. Нам нужны единомышленники. Даже среди тех, кто там был. Например, у сторонников Ходорковского разное отношение к этому. Ходорковский не очень верит в перспективы силового сопротивления. Он считает, что нужно больше развивать гражданское ненасильственное сопротивление в России», – сказал Пономарев.

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский действительно выглядел на мероприятии бледно, когда убеждал составлявших большинство боевиков в том, что военным путем победы им не достичь. Выступивший по видеосвязи из Германии бывший ельцинский чиновник Альфред Кох высказал сомнения и в реалистичности «формулы Зеленского», что шло в разрез с продвигаемой на «форуме» поддержкой «мирной конференции» в Швейцарии.

Возможно, участие ходорковцев в «форуме» объясняется его антинавальнисткой направленностью. Так, друг и подельник олигарха Леонид Невзлин упоенно и брутально ругал ФБК. В среде эмигрантов считается, что недавний фильм иноагентки Марии Певчих «Предатели», а также то, что витриной организации стала вдова Навального, выдвинуло соратников покойного блогера в лидеры драки за западные гранты.

Официально его созвал фонд «24.02», учрежденный женами российских наемников, воюющих за ВСУ из «легиона свободы России» (это уже второе их мероприятие, первый «форум» прошел по-настоящему секретно в марте в Киеве). Представительница «легиона», гражданка Франции по кличке «Зирка» попыталась уверить журналистов, что Пономарев оказывает им лишь информационную поддержку и не является частью «легиона».

По информации СМИ-иноагента «Сота», экс-депутата-экстремиста Пономарева от формального руководства наемниками отстранило командование ВСУ, которому они на самом деле подчиняются. Поводом стал скандал на пономаревском «съезде народных депутатов», где представитель «легиона» Максимилиан Андронников по кличке «Цезарь» назвал «Русский добровольческий корпус» «пиар-проектом», его бойцов – «не умеющими воевать», а его руководителя Дениса Капустина – человеком, «решающим свои финансовые задачи».

Однако во Львове Пономарев явно отвоевал свои позиции. Он протолкнул резолюцию сборища, в которой поддержка российских наемников объявляется «приоритетным направлением в работе всех групп и фракций российской оппозиции». Все созданные комитеты, которые будут заниматься рекрутингом боевиков, возглавили пономаревцы. Теперь он самый любимый «хороший русский» в Киеве.

Остается непонятным, зачем эта спецоперация понадобилась ГУР и офису президента. Ради резолюции «форума» с поддержкой швейцарской конференции и «формулы Зеленского»? Как-то слабовато. И главное – чем так не угодил Киеву ФБК, по слухам подконтрольный британской разведке. По всей видимости, всей российской оппозиции дали понять, что террор и вооруженная агрессия против РФ является их приоритетной задачей, поставленной Западом.