Релоканты спорят, кому продался Невзоров

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Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, осудила журналиста-иноагента Александра Невзорова за то, что тот обслуживает интересы киевского режима.

Об этом она заявила в интервью латышскому ютуб-каналу «Игрянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читаю его тг-канал. Вы должны понимать, что Невзоров получил украинское гражданство, и сейчас он доказывает свою полную лояльность кабинету Зеленского. Я считаю, что иногда его сильно заносит. Я придерживаюсь более умеренной позиции и не считаю, что это война украинцев против русских. Я считаю, что это война тоталитарного режима с демократией», – высказалась Овсянникова.

Ранее беглый писатель Михаил Веллер заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что Невзоров «подсел на соровские бабки».