Ремонт Крымского моста ускоряется. Грузовики пока не пускают

20.10.2022  17:14 (Мск)
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Дзен, Крым, Россия, Строительство, Транспорт


Демонтаж поврежденных пролетов начался на Крымском мосту. Металлические конструкции правой части автомобильного перехода разрезают на блоки и вывозят баржами на спецплощадку.

Параллельно идет расчистка дна Керченского пролива от обломков пролетов и их ограждений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демонтаж поврежденных пролетов начался на Крымском мосту. Металлические конструкции правой части автомобильного перехода разрезают...

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Рабочие демонтируют железобетонные пролеты и динамические гасители колебаний, которые приняли на себя ударную волну от взрыва 8 октября. Поврежденные конструкции вывозят на берег Тамани, где сооружены стапельные зоны – локации для сбора новых пролетов, которые должны установить до конца года. На месте трудятся больше 400 человек и свыше 40 единиц техники.

«Темп работ будем наращивать. Прежде всего, необходимо ускорять ремонт железнодорожной части моста, в ближайшее время уже составим план-график, – сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

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На время ремонтно-строительных работ скорость движения по Крымскому мосту ограничена 30 км в час. Движение по-прежнему разрешено только для легковых автомобилей и автобусов. Из-за досмотра перед въездом на мост образуются пробки. Время ожидания может составить от 20 минут до нескольких часов. Все зависит от сложности досмотра – груженные багажом машины отправляют на рентген.

Крымские грузовики в очереди на переправу.

Грузовые машины используют паром или сухопутные маршруты через новые регионы. На линии работают четыре парома, хотя дополнительное судно для перевозки накатных грузов и техники «Композитор Эльза Ибрагимова» должен был выйти на маршрут еще 19 октября.

Водители грузовиков не понимают, как пользоваться сухопутным маршрутом в условиях военного положения, и все ли грузы можно перевозить. Через паромную переправу не пропускают металлоконструкции, томатную пасту и кориандр.

Минтранс Крыма уверяет, что в Ростовскую область и обратно путь открыт через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Выезд из Крыма можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. По направлению из Таганрога в Крым формирование колонн для грузового транспорта не предусмотрено.

Ориентировочное время в пути составляет около 7 часов (387 км). Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.

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