Ренато освобожденный: Мы дадим всем в Молдове прикурить

17.06.2019, Москва, Елена Острякова

Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест оппозиционного политика Ренато Усатого, который в воскресенье вернулся в страну и был задержан на границе.

У дверей прокуратуры политика поджидала большая группа поддержки. Люди скандировали: «Ренато, мы с тобой», «Либертате», «Сила в правде».

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Выйдя из прокуратуры, Усатый выступил перед сторонниками и дал интервью журналистам.

«С отъездом Плахотнюка из Молдовы ситуация меняется каждый день. Нас ждет огромная работа. Мы будем помогать новой власти», – сказал политик.

Правда, выяснилось, что представители новой власти не отвечали на звонки Усатого, когда он пересек границу. Видимо обидевшись, Ренато отпустил правящей коалиции 3-4 месяца жизни.

«Выборы могут произойти в любой момент. Мы должны показать, что в стране существует политическая сила, которая даст всем прикурить. Я собираюсь много ездить по стране», – сказал Усатый.

При этом он не конкретизировал, какие политические цели ставит перед собой.

«Как люди скажут. Мечта одна — создать наш молдавский Моссад и выкорчевывать наших гадюк за рубежом», – сказал Усатый.

Он пояснил, что его отпустили при условии, что он по первому требованию вернется и даст пояснения.

Освобождение Усатого прокомментировала в «Фейсбуке» премьер-министр Молдовы Майя Санду.

«Возникают вопросы: сегодняшним решением прокуроры признают, что дело против Ренато Усатого – это был политический заказ? Тогда мы должны знать, чей это был заказ, а те, кто его выполнил, должны подать в отставку и ответить перед законом. В противном случае, сегодняшнее решение – сомнительное, и тогда прокуроры тоже должны ответить перед законом», — написала Санду.

В Молдове Усатый с 2016 года находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве и попытке покушения на банкира Германа Горбунцова. Сам Горбунцов фигурирует в нескольких делах – об убийстве депутата Госдумы России Руслана Ямадаева и о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России. Российские СМИ называют Усатого активным членом «солнцевской группировки».