Ренато Усатый на свободе. Зачем он вернулся в Молдову?

17.06.2019, Кишинев, Алексей Логофет

Плодами антиолигархической революции в Молдове спешат воспользоваться люди, которые к смене власти не имели никакого отношения. Среди них вернувшийся в Молдову шоумен и политик Ренато Усатый.

Своей карьере в бизнесе и затем в политике этот уроженец молдавского городка Фалешты обязан своей женитьбе на дочери молдавского бизнесмена, в прошлом вице-премьера правительства Молдовы Константина Тампизы. Младшая сестра Усатого Вероника замужем за румынским миллионером Михаэлем Хорстом Шмидтом.

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Начав свой бизнес в Молдове, Усатый в середине 2000-х перебрался в Россию и занялся делом, связанным с Российскими железными дорогами, близко сошёлся с рядом российских политиков, чиновников, предпринимателей и представителей шоу-бизнеса.

В 2011 году Ренато Усатый, ещё живя в России, становится советником экс-премьер-министра Молдовы Влада Филата, осуждённого впоследствии на 9 лет лишения свободы. Вернувшись в 2012 году в Молдову и организовав приезд целого ряда звёзд российской эстрады, Усатый начал свой политический проект.

На первых порах Ренато активно сотрудничал с олигархом Владом Плахотнюком. Первый офис Усатого находился в одном из ключевых объектов Плахотнюка – гостинице «Нобил». Плахотнюк был желанным гостем на дне рождения начинающего политика. Сам Усатый в ходе участия в одном из пресс-клубов заявил, что «к Плахотнюку как бизнесмену у него претензий нет». Усатый был нужен молдавскому олигарху для борьбы с его конкурентом Владом Филатом, с которым у Усатого на тот момент испортились отношения.

Политический проект Ренато Усатого столкнулся со значительными трудностями. В 2014 году партия «Патрия-Родина», во главе которого он баллотировался в парламент, была снята с выборов. Усатый под покровом ночи бежал из Кишинёва в Москву. В офисах его партии прошли обыски, члены списка вынуждены были скрываться.

Однако уже весной 2015 года, в аккурат перед местными выборами, Усатый возвращается в Молдову. Пограничники его свободно пропускают через аэропорт. Усатый даёт старт своему новому проекту – «Наша партия». Он триумфально побеждает на выборах мэра города Бельцы ещё в первом туре, его ближайшие сторонники становятся мэрами городов севера и юга Молдовы. Примечательно, что все эти города находятся в «красном поясе», где на парламентских выборах избиратели проголосовали за Партию социалистов во главе с Игорем Додоном, выступающую за укрепление партнёрства с Россией.

Нескольких месяцев хватило, чтобы понять: Ренато Усатый и представители его команды абсолютно некомпетентны в вопросах городского управления. В результате конфликта Усатого с одной их фирм по транспортировке отходов весь город был завален мусором. Чтобы решить эту проблему, потребовалось вмешательство центрального правительства.

Зато Усатый оказался как нельзя кстати в ходе начавшихся в Молдове массовых антиолигархических протестов. Усатый становится одним из лидеров протестов. Совместно с Партией социалистов они организуют палаточный городок в центре Кишинёва. Однако вскоре Усатый обрушился с различными обвинениями в адрес своего товарища по протестам Игоря Додона. Между двумя партиями и их лидерами произошёл разрыв.

Войдя в клинч со своим бывшим кумом Владом Плахотнюком, Усатый в очередной раз бежит из Молдовы в Москву. На этот раз его изгнание затянулось на три года. При этом, убежав из страны, Усатый не стал складывать полномочия мэра Бельц и руководил своим городом… по скайпу. Против Усатого выдвинуто серьёзное обвинение в покушении на убийство своего бывшего друга и партнёра Германа Горбунцова, ныне проживающего в Лондоне.

Проживая в Москве на своей фешенебельной даче на Рижском шоссе, беглец не терял связь со своими сторонниками. Выходя регулярно в эфир в соцсетях, Усатый обвинял руководство Молдовы во главе с Плахотнюком. Доставалось и президенту Игорю Додону, которого Усатый обвинял в сотрудничестве с режимом Плахотнюка. Надо сказать, что иногда эти обвинения имели под собой основания: Партия социалистов пошла на сговор с Демократической партией Плахотнюка по введению смешанной избирательной системы вместо пропорциональной. Как показали парламентские выборы 2019 года, смешанная система оказалась выгодна Демпартии.

Однако в ряде случаев Усатому отказывало элементарное чувство такта и порядочности. В ряде своих лайвов Усатый переходил к откровенным оскорблениям в адрес Додона и Партии социалистов, используя нецензурную брань и тюремный сленг. Особенно активизировались эти атаки в ходе кампании по выборам в парламент Молдовы. По мнению многих наблюдателей, эти атаки Усатого в отношении ведущей левой политической силы в Молдове привела к значительной потере голосов всего левого лагеря. Социалисты набрали значительно меньше, чем предполагали, но «Наша партия» Усатого вообще не прошла в парламент ни по спискам, ни по одномандатным округам.

У Усатого возникли проблемы и в России. В ноябре прошлого года в его доме на Рижском шоссе прошли обыски ФСБ и Следственного комитета России. Обыски связаны с делом экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. В ходе расследования был арестован друг и деловой партнёр Усатого, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД Валерий Маркелов. Следствие считает, что Маркелов ежемесячно выплачивал взятки Захарченко, чтобы тот покрывал хищения денег РЖД.

Усатый спешно, под видом хирургической операции, выехал из России в Германию. В ходе одной из телепередач он обвинил представителя «одного из силовых ведомств России», который якобы пытался его склонить к сотрудничеству с Игорем Додоном и Партией социалистов. Некоторые эксперты предполагали, что Усатый пытался договориться с Плахотнюком о своём возвращении в Молдову и переходе под крышу США.

Побоявшись прибыть в Молдову в разгар кризиса на прошлой неделе, Усатый прилетел, когда всё уже было решено, и Плахотнюк бежал из Молдовы. Его арестовали во время перехода границы с Румынией, доставили в Кишинёв, но вскоре отпустили под радостные крики его сторонников, собравшихся у здания прокуратуры. Отметим, что прокуратура страны по-прежнему находится в руках людей Плахотнюка. Новым министром внутренних дел стал лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — единственный политик, которого Усатый хвалил в своих выступлениях.

Для чего Усатый вернулся в Молдову, какие цели ставят перед собой он и его кураторы? Приведём мнение телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»:

«Кураторы последние дни усиленно решали проблему, чтобы Усатый приехал в Молдову и ему ничего за это не было. Успешно решили. Но придумали еще и добавить небольшую каплю «мученика». Разыграть арест «борца с режимом». Но слабый Усатый и суток в СИЗО не выдержит, даже формального ареста. Поэтому после беседы отпустили его. Уже завтра Усатый начинает на месте борьбу за лучшие места под солнцем для представителей курирующего его российского клана. Клан заботится не об интересах РФ и Молдовы. Нужен стабильный канал по транзиту денег из РФ в Европу. И нужно удобное место, где можно укрыться от спецслужб РФ и Интерпола».

Если это является истиной, намерения Усатого и его кураторов выглядят, мягко говоря, неприглядно. В какой мере эта точка зрения соответствует действительности, мы узнаем в самое ближайшее время.