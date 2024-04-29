Ренато Усатый пророчит масштабные репрессии в Молдове накануне выборов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

До президентских выборов в Молдове пройдут задержания целого ряда общественных деятелей, среди которых политики, журналисты и представители системы правосудия.

Об этом в эфире своего подкаста «Сила в правде» заявил бывший мэр города Бельцы, экс-кандидат в президенты Молдовы, лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, осенние выборы главы государства будут «самыми грязными, но и самыми интересными».

«Запускается репрессивная машина. Мы побьем рекорды по отказам в регистрации и исключению кандидатов» – прогнозирует Усатый.

Экс-кандидат в президенты Молдовы, намеревающийся вновь выдвинуть свою кандидатуру, заявляет, ссылаясь на свои источники, что Россия якобы будет поддерживать не Игоря Додона, а другого кандидата, «старше 80, но младше 94 лет», которого режим Санду не снимет с выборов «из жалости».

По всей видимости, Усатый намекает на экс-президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Владимира Воронина, которому в мае исполняется 83 года.

Ренато Усатый занимался бизнесом в России проживал в элитном посёлке на Рижском шоссе в Подмосковье до 2019 года, когда в отношении него Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «участие в преступном сообществе» и объявил его в федеральный розыск.

На выборах 2020 года Ренато Усатый поддержал Майю Санду, утверждая, что она «честная», в отличие от «коррупционера» Игоря Додона. В последнее время он выступает с критикой деятельности Санду и её команды.

Избранный при поддержке Усатого новый мэр северной столицы Молдовы Александр Петков, критикующий СВО и поддерживающий Украину, на собрании мэров в декабре 2023 года разразился похвалами в адрес Майи Санду и уверил её в том, что «Бельцы нацелены на европейские проекты».