Ренато Усатый пророчит масштабные репрессии в Молдове накануне выборов

Алексей Логофет.  
29.04.2024 18:57
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 10
 
Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал


До президентских выборов в Молдове пройдут задержания целого ряда общественных деятелей, среди которых политики, журналисты и представители системы правосудия.

Об этом в эфире своего подкаста «Сила в правде» заявил бывший мэр города Бельцы, экс-кандидат в президенты Молдовы, лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый.

До президентских выборов в Молдове пройдут задержания целого ряда общественных деятелей, среди которых политики,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По его словам, осенние выборы главы государства будут «самыми грязными, но и самыми интересными».

«Запускается репрессивная машина. Мы побьем рекорды по отказам в регистрации и исключению кандидатов» – прогнозирует Усатый.

Экс-кандидат в президенты Молдовы, намеревающийся вновь выдвинуть свою кандидатуру, заявляет, ссылаясь на свои источники, что Россия якобы будет поддерживать не Игоря Додона, а другого кандидата, «старше 80, но младше 94 лет», которого режим Санду не снимет с выборов «из жалости».

По всей видимости, Усатый намекает на экс-президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Владимира Воронина, которому в мае исполняется 83 года.

Ренато Усатый занимался бизнесом в России проживал в элитном посёлке на Рижском шоссе в Подмосковье до 2019 года, когда в отношении него Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «участие в преступном сообществе» и объявил его в федеральный розыск.

На выборах 2020 года Ренато Усатый поддержал Майю Санду, утверждая, что она «честная», в отличие от «коррупционера» Игоря Додона. В последнее время он выступает с критикой деятельности Санду и её команды.

Избранный при поддержке Усатого новый мэр северной столицы Молдовы Александр Петков, критикующий СВО и поддерживающий Украину, на собрании мэров в декабре 2023 года разразился похвалами в адрес Майи Санду и уверил её в том, что «Бельцы нацелены на европейские проекты».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть