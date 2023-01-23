Ренато Усатый возвращается в молдавскую политику. Левый фланг больше никого не родил

Бизнесмен Ренато Усатый возвращается в молдавскую политику после почти полуторалетнего перерыва и перезапускает «Нашу партию». Летом 2021 года он подал в отставку с поста главы города Бельцы после неудачного выступления блока во главе с его партией на парламентских выборах.

Сейчас в стране начинается новый электоральный цикл, и эпатажный политик решил вновь испытать удачу. Имевший неплохие рейтинги Ренато Усатый рассчитывает на результат, выступая на безрыбье левого фланга. Он уже анонсировал поездки по стране и презентацию своей политической программы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О том, каковы стартовые позиции, цели Усатого и кто его благословил – в интервью с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Ренато Усатый был не последним политиком в Молдове, возглавлял второй по величине город в стране. Он сам решил вернуться на политическую сцену, или его туда снарядили? Что это за проект, каковы его цели?

Александр Кориненко: Амбиции Ренато Усатого всегда были президентскими, после своего возвращения в Молдову из России у него были все шансы стать политиком номер один. Его резкость пугала политический класс, который привык кулуарно договариваться между собой, но была по нраву простому избирателю. Ни правые, ни левые не хотели видеть Усатого в парламенте, но убрать из политики не могли.

Бельчане с большими надеждами избрали его примаром: с одной стороны, у него популярность, с другой – тут «эффект Илана Шора», то есть богатый человек, стоящий во главе города, всегда поделится с горожанами. Ренато Георгиевич чует ветер перемен. Да и когда еще представится такой шанс?

Власть в Молдове крайне непопулярна, а оппозиция лежит на лопатках. По своей натуре бывший бельцкий градоначальник – авантюрист, он решил попытать еще раз счастья на политической арене, тем более что он хорошо отдохнул и набрался сил. Не думаю, что за ним стоят мощные силы и кто-то снова сделает на него ставку, но связи в России остались и при необходимости они помогут.

ПолитНавигатор: Не так давно отставной примар Бельц встречался с послом США в Молдове Кентом Логсдоном, обсуждал с ним местные выборы и ситуацию в стране. Посольство даже осветило эту встречу в соцсетях. К чему бы это?

Александр Кориненко: Любому молдавскому политику необходимо получить одобрение западных посольств для возвращения на политическую арену. Сегодня Молдова зависима от иностранных траншей и кредитов, все не просто так. Надо спрашивать разрешения. Американцы не глупы, они понимают, что левому флангу необходимо давать политиков с пророссийской ориентацией, но при этом контролировать. Посольство осветило – значит, господин посол благословил.

ПолитНавигатор: Что может предложить Усатый сегодня избирателям, как будет себя позиционировать? Поверят ему после того, как он ушел с поста главы Бельц, провалив с «Нашей партией» парламентские выборы?

Александр Кориненко: Расчет прост – отсутствие альтернативы. Мы подходим к избирательному циклу, и у нас Плахотнюк и Шор за границей, а значит, могут делать только шторм в стакане. Управлять протестами по скайпу – это неэффективно. Народу нужно плечо лидера, люди хотят увидеть, прикоснуться, пожать руку своему политику.

Игорь Додон, уже скажем откровенно, не контролирует Партию социалистов и, скорее всего, будет набирать новую команду, но на это необходимо время и ресурсы, к тому же уголовные дела, которые на него завели, еще не закрыты. Остальные левые партии были в глубокой спячке и упустили драгоценное и плодотворное время работы с избирателями. Левый фланг не родил никого – значит, время оживлять «мертвых».

ПолитНавигатор: Усатый провел пресс-конференцию и, похоже, уже начал пиар-кампанию. Насколько она впечатляет?

Александр Кориненко: Я, честно говоря, никакой пиар-компании не замечаю. Ренато Усатый долго не был в стране, и пока идут пробные шары: а что зайдет народу? Одно могу сказать уверенно: с пиаром у господина Усатого проблем не будет, там будут работать лучшие специалисты.

ПолитНавигатор: Ренато Усатый считает, что в стране могут быть и досрочные парламентские, и досрочные президентские выборы. Такое действительно возможно?

Александр Кориненко: Никакие досрочные выборы в стране невозможны! Это лишь фантазии. Правящая команда твердо стоит на ногах, несмотря на перманентный кризис во всех отраслях. Майя Григорьевна твердой рукой контролирует партию PAS, правительство и фракцию в парламенте. Сегодня я не вижу никакой возможности спровоцировать досрочные парламентские выборы.

Касательно президентских – это вообще сложнейшая процедура, связанная с импичментом и референдумом. Поэтому все это лишь пиар. Для молдавского оппозиционера считается хорошим тоном постоянно требовать досрочных выборов. Если оппозиционер за день ни разу не выкрикнет «anticipate» (досрочные), то он потом плохо спит.

ПолитНавигатор: Что за история с озвученной Ренато Усатым «сенсацией» о задержании в России брата Игоря Додона? Зачем Усатому все это нужно?

Александр Кориненко: Александр Додон действительно был задержан в России и, как выяснилось сейчас, для формальной проверки. Можно лишь строить догадки – совпадение это или спровоцированный инфоповод, но господин Усатый не упустил возможности это использовать. Сегодня Игорь Додон – самый вероятный политический соперник Ренато Усатого на левом фланге. По факту, оба начинают с нуля. Неплохо бы убрать конкурента в начале гонки и не допустить повторения истории, когда Игорь Додон первым убрал Ренато Усатого как сильного соперника.

ПолитНавигатор: Местные выборы, если ничего не изменится, пройдут осенью, активизировались уже многие политические фигуры. Насколько эта кампания будет интересной?

Александр Кориненко: В любом случае выборы – это интересно. Сейчас это повод для активизации политического поля. Местные выборы открывают избирательный цикл, за местными последуют президентские, а потом и парламентские. Так что стороны будут соперничать, чтобы укрепить административный ресурс на местах, получить лояльных примаров, которые будут обеспечивать им проценты на президентских и парламентских выборах.