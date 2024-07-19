Репетиция апокалипсиса: обновление антивируса Crowdstrike привело к глобальному IT-сбою

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Крупномасштабный сбой в работе компьютерных систем произошёл сегодня утром по всему миру, сообщает Bloomberg. Среди пострадавших – банки, телекомпании и сети питания, а также другие учреждения и сервисы.

Глобальный сбой наблюдается и в мировых аэропортах — рейсы отменены, а на экранах вместо привычной информации светятся синим сообщения о восстановлении системы Windows.

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По данным Bloomberg McDonald’s Corp., United Airlines Holdings Inc. и LSE Group были среди крупнейших компаний, сообщивших о различных проблемах с коммуникацией со службой поддержки клиентов. Пострадали множество корпораций от Японии до Индии, Европы и Южной Америки.

Первые сбои появились в США поздним вечером в четверг, и их связывают со сбоями в работе сервисов Microsoft, включая Azure и 365. Денверская авиакомпания Frontier Airlines приостановила полеты более чем на два часа. Представитель Microsoft заявил, что компания изучает ситуацию.

Группа LSE, управляющая Лондонской фондовой биржей, заявила, что сталкивается с глобальной технической проблемой, препятствующей публикации новостей.

В Азии японские пользователи начали сообщать о сбоях в работе сервисов, в частности, Microsoft 365. Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга вернулись к ручной регистрации пассажиров.

Телекомпания Sky News также сообщила, что временно прекратила эфир из-за технических проблем.

На Украине среди пострадавших – компания Новая почта и мобильный оператор Vodafone.

В американской антивирусной компании Crowdstrike подтвердили, что массовый сбой произошел из-за обновления их антивируса и системы Windows. Акции компании рухнули на 11% после масштабного IT-сбоя и продолжают падать в цене.

На этом фоне акции виновника глобального сбоя Crowdstrike обвалились на 12%, а Microsoft почти на 3%. На Reddit один из пользователей написал: “Сумма всего, что Crowdstrike могла предотвратить, вероятно, меньше, чем ущерб, который они только что нанесли”.

Россию сбой по официальным данным не затронул из-за применения других систем киберзащиты и ухода от Microsoft Azure. В Сбербанке заявили, что их сервисы паботают в штатном режимек.