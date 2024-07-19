Репетиция апокалипсиса: обновление антивируса Crowdstrike привело к глобальному IT-сбою

Сергей Рыжов.  
19.07.2024 12:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 614
 
Tехнологии, Бардак, Дзен, Мир, Общество, Происшествия


Крупномасштабный сбой в работе компьютерных систем произошёл сегодня утром по всему миру, сообщает Bloomberg. Среди пострадавших – банки, телекомпании и сети питания, а также другие учреждения и сервисы.

Глобальный сбой наблюдается и в мировых аэропортах — рейсы отменены, а на экранах вместо привычной информации светятся синим сообщения о восстановлении системы Windows.

Крупномасштабный сбой в работе компьютерных систем произошёл сегодня утром по всему миру, сообщает Bloomberg....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По данным Bloomberg McDonald’s Corp., United Airlines Holdings Inc. и LSE Group были среди крупнейших компаний, сообщивших о различных проблемах с коммуникацией со службой поддержки клиентов. Пострадали множество корпораций от Японии до Индии, Европы и Южной Америки.

Первые сбои появились в США поздним вечером в четверг, и их связывают со сбоями в работе сервисов Microsoft, включая Azure и 365. Денверская авиакомпания Frontier Airlines приостановила полеты более чем на два часа. Представитель Microsoft заявил, что компания изучает ситуацию.

Группа LSE, управляющая Лондонской фондовой биржей, заявила, что сталкивается с глобальной технической проблемой, препятствующей публикации новостей.

В Азии японские пользователи начали сообщать о сбоях в работе сервисов, в частности, Microsoft 365. Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга вернулись к ручной регистрации пассажиров.

Телекомпания Sky News также сообщила, что временно прекратила эфир из-за технических проблем.

На Украине среди пострадавших – компания Новая почта и мобильный оператор Vodafone.

В  американской антивирусной компании Crowdstrike подтвердили, что массовый сбой произошел из-за обновления их антивируса и системы Windows. Акции компании рухнули на 11% после масштабного IT-сбоя и продолжают падать в цене.

На этом фоне акции виновника глобального сбоя Crowdstrike обвалились на 12%, а Microsoft почти на 3%. На Reddit один из пользователей написал: “Сумма всего, что Crowdstrike могла предотвратить, вероятно, меньше, чем ущерб, который они только что нанесли”.

Россию сбой по официальным данным не затронул из-за применения других систем киберзащиты и ухода от Microsoft Azure. В Сбербанке заявили, что их сервисы паботают в штатном режимек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть