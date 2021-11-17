Репортаж с окраин Горловки: До мира можем не дожить. Украина лишает нас жизней

Новости Украины

Жители поселка Гольмовский, который находится на окраине подконтрольной ДНР Горловки, регулярно страдают от обстрелов украинских карателей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из поселка рассказывает «Комсомольская правда».

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Издание отмечает, что этот населенный пункт регулярно обстреливается ВСУ, но многие жители остаются здесь, поскольку им некуда ехать. При этом если до войны в поселке работали три школы, то сейчас только одна.

«До войны у нас жило почти восемь тысяч человек. Сейчас, наверное, нет и трети. Одни переехали. Другие умерли. На войне погибают не только от обстрелов. У нас в поселке было много стариков, которые жили спокойной жизнью, но многие из них просто не выдержали психологически, не выдержало сердце. Это тоже жертвы войны, которых украинское правительство и украинские военные лишили жизни. Эти жертвы не попадают в сводки, но не стоит забывать, что их смерти – это вина того режима, которым управляют из Киева.», – рассказывает местная жительница Светлана.

«Мы мечтаем о мирной жизни, но прекрасно понимаем, что до наступления этой жизни можем просто не дожить», – с горечью говорит она.

Кроме того, жители поселка сегодня не могут навестить могилы своих родственников на местном кладбище.

«Я не был на могиле сына уже несколько лет. Кладбище просматривается с украинских позиций, как на ладони. Там не только снаряды представляют опасность, но и пули украинских снайперов, – объясняет мужчина по имени Владимир. – Ситуация усугубилась после того, как Украина захватила Гладосово и Металлист, которые раньше считались «серыми зонами». Скоро будет четыре года, как это произошло. Оттуда и стреляют по нам».