Репортаж: Украина готовит для наступления новобранцев, в жизни не державших в руках оружие

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Украина готовит для грядущего контрнаступления штурмовиков, подавляющее большинство которых не держало в руках оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Новое время», на одном из полигонов, где тренируются новобранцы «Буревия» — одной из штурмовых бригад так называемой «Гвардии наступления», формируемой под эгидой Нацгвардии Украины.

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Журналисты пообщались с инструктором по боевой подготовке с позывным «Бэтмен».

«Это очень интересно и очень тяжело. Потому что люди сейчас совершенно разные, и 90% из них никогда не держали оружие в руках», – говорит он.

Признал инструктор и проблемы с дисциплиной.

«В начале ее совсем нет. Вы понимаете, что они гражданские. Но они очень мотивированы, и я им благодарен, что они здесь, а не в Праге пьют пиво», – добавил собеседник издания.

По его словам, на данный момент будущие штурмовики проходят этап в 42 дня подготовки, во время которой они знакомятся с оружием, овладевают тактической, огневой, инженерной подготовкой, изучают связь и топографию.

«Разве этого времени достаточно, чтобы повести бойца в наступление?», – недоумевает «НВ».

Инструктор Бэтмен».

«Нет, это очень сжатые сроки. Военный должен иметь год-полтора для подготовки. Но мы в условиях войны не можем рассчитывать на это время. Люди, которые находятся сейчас там, нуждаются в нашей поддержке, их нужно менять. Потому у нас такой срок», – ответил «Бэтмен».

В свою очередь замглавы МВД Татьяна Павличенко объясняет, что основная задача «Гвардии наступления» — «усилить украинские силы обороны именно в наступательных действиях».

А спикер Нацгвардии Руслан Музычук пока не знает, как именно будут задействованы штурмовики – мол, все зависит от того, где они будут применяться.

«Но формируются именно штурмовые бригады, главной задачей которых будет контрнаступление», – уточнил Музычук.

Он добавил, что формируется восемь бригад, которые отличаются между собой как по численности, так и по специализации: одни подразделения могут иметь танки, другие — артиллерию, зенитки и так далее.

Инструктор «Бэтмен» надеется, что новым подразделениям будут помогать граждане страны.

«А еще лучше те, кто не вовлечен в войну, пусть приходят и воюют вместе с нами», – сказал «Бэтмен».