30.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политические репрессии, Украина
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Репрессии, лагеря и никакого производства – в Киеве рассказали, какую судьбу готовят Донбассу


Киев планирует в случае возвращения Донбасса под свой контроль не только начать политические репрессии и массовые посадки неугодных по тюрьмам, но и полностью отказаться от восстановления инфраструктуры и экономики в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Apostrophe TV» заявил заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, которую имеет Украина по Донбассу, – это то же самое, что имела Германия после Второй мировой войны. Это вопросы касательно идеологии в виде программ денацификации и то же самое мы имеем в плане Русского мира – эта идеология, сильно вбитая в голову многим жителям Донбасса.

Мы должны смотреть, что с такой ситуацией делали американцы в поствоенный Германии – это политические ограничения, касательно политической деятельности, также касательно занятия административных должностей. Это зависит от уровня вины перед Украиной. Плюс к этому, все, кто виновен перед Украиной, должны сидеть в лагерях и тюрьмах», – отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что восстановления заводов в Донбассе не выгодно Украине, поэтому от этого стоит отказаться.


«Украина должна давать чёткий план, если мы вернём Донбасс. Какой план отстройки Донбасса, такие планы есть, и их много. В моём понимании плана – это инфраструктура Донбасса, которая очень сильно разрушена.

В большинстве случаев не нужно будет восстанавливать те заводы, которых уже не существует, – за то время, когда эти заводы перестали существовать рынок сырья и рынок сбыта уже потерян. Поэтому строить завод для того, чтобы просто выпускать продукцию, смысла нет. Поэтому нам надо понимать, что делать, и что мы с этого будем иметь», – заключил представитель Совбеза.

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