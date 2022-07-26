Репрессии на Украине: фашисты и полиция – одна коалиция

Новости Украины

Идущая сейчас по Украине очередная волна репрессий против инакомыслящих лишний раз демонстрирует что украинские спецслужбы, активисты ультраправых парамилитарных организаций и прикормленная режимом пресса давно представляют собой единое целое, сплетясь в тугой клубок, где рука руку моет и уже не разберешь, где начинается охранка, а где уже ее добровольные уличные помощники со свастонами.

Не зря в свое время одним из самых популярных лозунгов киевских левых демонстраций, когда они еще были возможны, был такой:

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«Фашисти й мілиція – одна коаліція!»

Яркой иллюстрацией этого утверждения является самое последнее, раскручиваемое на наших глазах политическое дело в отношении известного на Украине и за ее пределами политика, общественного деятеля, в прошлом депутат Верховной рады и правозащитника Владимира Чемериса.

О проведенном у него обыске друзья сообщили еще несколько дней назад. Тогда вломившиеся к нему люди в штатском из «избушки» притащили с собой ультраправых молодчиков вместо понятых, забрали у Чемериса компьютер и сломали ему ребро.

Как писали друзья киевского активиста, одной из основных претензий к нему со стороны охранки стало то, что он якобы является администратором или владельцем телеграм-паблика «Репрессии в Украине», бесстрастно собирающем и документирующем факты беззаконий, творимых в Незалежной в наши дни.

Паблик сообщал и об аресте днепропетровского левого активиста Александра Матюшенко, избиение которого сняли на видео и хвастливо выложили в Сеть неонаци. И о мытарствах поэта Яна Таксюра, и о процессе над коммунистами братьями Кононовичами, и о многих сотнях безвестных украинцев, ставших жертвами развернутой в стране охоты на ведьм.

И вот вчера украинский сайт novynarnia.com объявил об аресте Володимира Чемериса.

Причем сообщение об этом моментально репостнул со своим радостным комментарием экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук:

«СБУ задержала Владимира Чемериса, который поддерживал Коцабу в 2014-м, выступал за срыв мобилизации и называл украинских правозащитников – «ультраправозащитниками».

Причем, что характерно, Мосийчук проиллюстрировал «новость» реальным фото антифашистских плакатов против деятельности «азовцев», подготовленных к 19 января – дате, к которой в прежние годы киевские левые приурочивали свои ставшие традиционными, а теперь запрещенные антифашистские марши в украинской столице. Одним из организаторов таких акций непременно выступал и Чемерис, имевший репутацию друга украинских левых.

Что интересно – 19 января было датой, объединявшей людей и на Украине и в России. В обеих странах в этот день провалились акции, поводом для которых стало убийство неонацистами из группировки БОРН адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасиии Бабуровой. Это убийство в те, еще довоенные и домайданные времена, стало в СНГ символом ультраправого террора, который еще только набирал силу.

Уже потом многие из тех, кто состоял в организации, стоявшей за этим убийством и их единомышленники из других подобных группировок, перебрались на Украину и продолжили свои «подвиги» уже там – в составе того же «Азова» и других групп.

В первую голову речь идет о таком одиозном деятеле российского и белорусского ультраправого движа, как «Малюта», он же «Боцман», он же Игорь Коротких – один из лидеров ульраправого «Нацкорпуса» на Украине.

Но вернемся к репортажу «Новинарни» о Чемерисе. Меньше всего он похож на объективный журналистский и новостной материал, а более всего – на привычный для украинских СМИ последних лет донос. Который лишь подтверждает, что такие «СМИ» работают «на лапу» с СБУ и в тесном сотрудничестве с ультраправыми.

«За поддержку российской агрессии в Киеве был задержан Владимир Чемерис – бывший народный депутат Украины, активист и правозащитник, который работал в русле российской пропаганды. О задержании Чемериса Службой безопасности Украины «Новинарні» стало известно из собственных источников. В последние годы Владимир Чемерис, находясь в Киеве, с левых и антифашистских позиций публично осуждал действия украинской власти, был активным корреспондентом и спикером российских пропагандистских СМИ (вроде Ukraina.ru, News Front и др.), регулярно выступал на каналах из пула Медведчука и Мураева, критиковал отказ от российской вакцины. Незадолго до полномасштабного российского вторжения Чемерис проводил акцию с призывами к денацификации украинской армии. Уже в начале полномасштабной войны Чемерис в соцсетях резко осуждал милитаризм Украины и призвал президента Зеленского к немедленным переговорам с Россией», – подробно перечисляет автор публикации в «Новинарне» все грехи Чемериса перед нынешним режимом.

Но, как пишет у себя на страничке правозащитница из Хельсинской Группы Оксана Челышева, никакого задержания или ареста Чемериса ПОКА не было

«Публикация – пример того, как желаемое выдают за действительное. Мне прислали ссылку на материал, утверждающий, что Владимир Чемерис задержан в тот момент, когда я с ним говорила. Нет, Чемерис пока не задержан. Завтра (то есть уже сегодня, 26 июля – авт.) у него допрос в связи с обвинениями в том, что ТГ-канал о преследованиях левых в Украине – это такая форма оправдания и поддержки войны. Был проведен обыск. Сам Владимир говорит, что во время обыска его пнули. Сегодня он прошёл обследование на МРТ, которое подтвердило, что у него сломано ребро. Так что, авторы этого материала, как и их «источники» в органах власти, утверждая, что Чемерис задержан, ставят телегу впереди лошади», – пишет правозащитница.

Чемериса обвиняют по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины – «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников», что при отягчающих обстоятельствах предусматривает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Так что проблемы от этого режима ему реально грозят, и немалые.

Публикация в СМИ «подметного письма» с анонсом несостоявшегося пока ареста непосредственно перед назначенным допросом – это такая изощренная форма закошмаривания несогласных на Украине, демонстрация того, что у власти все схвачено и деваться некуда.

И главное – что от проблем не застрахован никто, включая тех, кто как Чемерис, даже зная о фашистской сущности режима все же надеялся на то, что его спасет собственный авторитет на Украине и связи за рубежом, да в конце концов, с оглядкой на собственные заслуги перед страной.

Чемерис ведь – один из авторов украинской Конституции, один из тех, кто реально боролся за независимость еще со времен студенческой «революции на граните» 1990 года, а затем и «Украины без Кучмы», но, в отличие от тех, кто сегодня при власти, видел Украину совершенно иной – демократической социальной страной, без милитаризма, национализма и вражды с соседями.

Теперь понятно, что если ты идешь не в ногу, то тебе не зачтутся никакие былые заслуги. И даже былая борьба за Украину не станет преградой для катка репрессий. Вот такая история не без морали.

Кстати, на момент написания этого материала странника Чемериса в фейсбуке удалена – на тот случай, если ее владельца все же арестуют после сегодняшнего допроса и она попадет под контроль украинских спецслужб, превратившись в то, во что уже давно превратились захваченные охранкой странички висящих на крючке у «избушки» киевского политолога Джангирова или одесского журналиста Ткачева.