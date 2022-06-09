Репрессии на Украине: одесский журналист Юрий Ткачев отпущен до суда под залог. Ему грозят семь лет тюрьмы

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Новости Украины

7 июня 2022 года задержанный в марте по голословным обвинениям одесский журналист Юрий Ткачёв был освобождён из-под ареста после того, как внёс залог в сумме около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает телеграм-канал “Репрессии в Украине”

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Журналист был задержан 19 марта и обвинен в «незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ» (статья 263 Уголовного кодекса Украины). По свидетельству его родных, оружие и взрывчатку ему подбросили в СБУ, поскольку содержание его публикаций не давало формального повода для обвинений политического характера.



Несмотря на освобождение из-под ареста, вскоре начнется суд над журналистом. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

«Ткачева выпустили под залог. Только день назад вспомнил в очередной раз – и вот. Судя по виду Юрия, что творится в тюрьмах СБУ можно только представить…», – комментирует сиуацию украинский оппозиционный политик и блогер Анатолий Шарий.

«Только что мы узнали, что освобождён под залог замечательный одесский журналист Юрий Ткачев, который был арестован СБУ по сфабрикованному обвинению. Впереди суд. Потребуется много информационной и человеческой поддержки Юре и другим украинским товарищам. Вот только что записанное им видео. Просьба максимально широко распространить эту информацию», – написал проживающий в Чили журналист, переводчик и левый активист Олег Ясинский.

Несмотря на уже звучащие призывы читать Ткачева в соцсети, следует отметить, что его телеграм-канал перестал обновляться еще в марте, сразу после задержания автора, и сейчас находится под контролем СБУ. Так что все, кто туда что-то напишут, окажутся под колпаком украинской охранки.