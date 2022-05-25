Репрессии на Украине: суд в Днепропетровске дал три года тюрьмы коммунисту Александру Матюшенко

25.05.2022  10:33 (Мск)
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Дзен, Днепропетровск, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Произвол, Спецслужбы, Судебный произвол, Украина
Новости Украины

24 мая 2022 суд в Днепропетровск вынес приговор украинскому левому активисту, антифашисту Александру Матюшенко, захваченному в плен спецслужбами киевского режима в начале российской СВО на Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал «Репрессии в Украине» со ссылкой на информацию супруги политзаключенного Марию Матюшенко.


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«Александр получил 3 года тюрьмы по обвинению в “посягательстве на территориальную целостность Украины» (статья 110 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

 

Отмечается, что это – первый приговор по делам арестованных левых и инакомыслящих на Украине после начала СВО.

Новый виток массовых арестов и репрессии на Украине начался 27 февраля 2022 с ареста нацистскими формированиями и Службой безопасности Украины (СБУ) коммунистов братьев Кононовичей.

 

А 3 марта в Днепропетровске  был арестован и показательно жестоко избит, вместе с женой Марией, Александр Матюшенко. Фото избитого днепропетровского антифашиста Александра Матюшенко с подписью «задержание русского агента и диверсанта» нацисты выложили в Сеть сами.

«Вначале СБУ обвиняло Александра Матюшенко в «ведении агрессивной войны» (статья 437, до 12 лет тюрьмы). Но затем, поняв, что доказать «ведение войны» никогда не воевавшему Александру очень трудно даже в атмосфере «патриотической» истерии, которая царит сейчас в Украине, прокуратура заменила статью обвинения с 437 на 110″, – говорится в сообщении.

 

По статье 110 в Украине в последние 8 лет массово обвиняют журналистов и блогеров, которые критически высказываются о ситуации на Украине.

По информации телеграм-канала, сейчас ведутся переговоры об обмене Александра Матюшенко и других репрессированных украинцев на пленных украинских боевиков.

Также продолжается борьба за свободу Александра Матюшенко в апелляционном суде.

О размахе украинских репрессий  дает определенное представление статистика, приводимая телеграм-каналом “Репрессии на Украине”. Сегодня в украинских судах рассматривается 43 дела – о “ведении агрессивной войны” (статья 437). 56 дел – о “диверсии”. Одно из таких дел – дело одесского журналиста Юрия Ткачева, обвиненного в хранении взрывчатых веществ, которые, по его словам, были подброшены ему сотрудниками СБУ. С 19 марта он находится под арестом. В тот же день в Одессе по такому же обвинению было задержано 17 людей. Также по этой статье в Луцке был обвинен скрипач Волынской обласной филармонии Олег Сметанин.

 

 

 

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