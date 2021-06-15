Репрессии не помогли: Украинская мова всё равно проигрывает Великому и могучему

15.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несмотря на репрессивные меры, введённые на уровне законов, 2/3 телесериалов в эфире украинского ТВ всё равно транслируются на русском языке.

Об этом сообщает пресс-служба т.н. «Уполномоченного по защите государственного языка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогами мониторинга пяти самых рейтинговых телевизионных каналов – «1 + 1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV с 01.06.2021 по 07.06.2021 года выяснилось, что меньше половины сериалов демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 – на русском).

В разрезе данных по каждому из телеканалов, ситуация выглядит еще хуже. Так, например, на телеканалах «Интер» и «1 + 1» транслируется только по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале «Украина» их только два, сокрушаются блюстители украинизации.

«Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа. Поэтому мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственным языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – сказал «Уполномоченноый по защите государственного языка» Тарас Кремень, комментируя соответствующие результаты исследования.

Он выразил надежду, что «неуклонное исполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского на телевидении, поможет телеканалам, наконец действительно придерживаться языковых квот, не прибегая к примитивным манипуляциям».

Политолог Андрей Золотарев считает, что права населения как раз нарушает навязываемый властями закон.

«При дубляже зачастую теряется качество. Кроме того, большинство зрителей, все-таки, думает и говорит на русском. Об этом свидетельствует хотя бы статистика поисковых запросов в интернет. А украинизаторы стремятся натянуть сову на глобус. Для них дерусификация – идея фикс, и никакие аргументы о том, что это противоречит здравому смыслу, – на них не действуют. В Украине установилась идиотократия, власти руководствуются принципом «вижу цель, не вижу препятствий», – сказал политолог.