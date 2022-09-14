Репрессии под Харьковом. Передают наши люди оттуда

Новости Украины

Украинские каратели Изюм закрыли на две недели. И на въезд, и на выезд. Естественно, интернета там нет, как и связи. Мотивируют это тем, что туда заходят военные, прокуратура, полиция, СБУ, ГБР, в общем, вся репрессивная машина. Ну и как же, без «патриотов» в духе Кракенов и прочих.

Запрет на въезд и выезд мотивируют тем, что якобы русские военные оставили после себя много растяжек, мин и прочих опасных вещей, которые нужно обезвреживать.

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В свою очередь, мне из Харькова рассказали сегодня, что туда откомандировывают сейчас очень многих сотрудников МВД (даже этих подключили) для проведения фильтрационных мероприятий.

Что это за мероприятия, и чем они сейчас заканчиваются в нынешней Украине, – догадаться совершенно несложно. Что там найдут украинские каратели, догадаться тоже легко, особенно после цирка, устроенного ими в Буче.

И все чаще уже звучат мнения о том, что украинские каратели будут делать в Изюме Бучу-2.

Лично меня на эту мысль навёл пост одного из Ципсошных пабликов, где они уже пишут о том, что якобы, за время нахождения в Изюме российских военных, там было убито около тысячи мирных граждан. Так что, получается, что уже готовят общественное мнение, и уже аккредитации готовят для правильных журналистов из стран «цивилизованного мира»?!

По всему выходит, что так.

А я сейчас очень близко к тексту перескажу то, что мне написали сегодня в личку, по поводу Волчанска:

«…У меня знакомая в Волчанске рыдает, она аккредитована как педагог РФ, к ней уже едет СБУ… все наши в Харькове в ступоре».

В Балаклею и Купянск оперативно возвращается «Новая Почта». По всему выходит, что сейчас для «захЫстнЫкив» это самая необходимая опция. Что они будут оттуда отправлять?! Да то же самое, что они отправляли с Донбасса в 2014 году своим родственникам – начиная от розеток в домах и заканчивая металлическими воротами. Украинские каратели искренне считают это своими трофеями.

Видимо, есть, что пограбить у людей, не так плохо они пожили при русских.

А в Харькове среди «патриотов», такие ещё остались, после российских ударов по ТЭЦ начали закрадывается смутные подозрения, они потихоньку начали подозревать, что, когда выключается свет, то нет интернета, а, стало быть, нет пэрэмог. Им начинает быть грустно и обидно – как же так?! Мы же привыкли… Отвыкать не хочется, но придется. Это уже быстро сообразили те, кто постарше и не ждут электричества и, соответственно, воды, а настраиваются ходить за ней к источнику в Саржином Яру.

Мой хороший друг звонил сегодня, он ходил как раз за водой с соседкой, и хорошо видел и слышал, как из парка Горького обстреливали Павлово Поле и Салтовку. Все, как всегда – говорит он – все, что прилетает в Харьков днём, это на 80% самообстрелы.

Харьков готовится… нет, не к холодной зиме, это само собой. Харьковчане готовятся к новой реальности. Она наступила гораздо раньше, чем многие, особенно «патриоты», успели сообразить.