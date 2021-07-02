Репрессии против УПЦ ужесточаются: Захвачено 200 храмов, насильно переведено 500 приходов

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Государственные элиты Украины уверены, что церковь не только должна меняться в соответствии с политическим режимом, но и благословлять существующий строй и идеологию.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас захвачено почти 200 храмов, насильно переведено около 500 приходов и молчать уже невозможно. Но нас не слышат. Мы говорим на всех уровнях, что происходит беззаконие, а государство молчит, государство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию», – сказал архиепископ УПЦ Николай (в миру Александр Почтовый).

«Складывается впечатление, что то, что происходит – это государственная политика. Это было бы понятно при каденции предыдущего президента, это была его политика. А что происходит сейчас, когда весь народ на выборах своё отношение к той политике уже высказал? Если это в рамках государственной политики, то народ должен сказать своё слово, что это антинародная, антигосударственная политика, и она должна прекратиться ради мира на Украине», – добавил владыка.

По его словам, опыт общения с представителями власти привёл к выводу, что они попросту не понимают, чем является Церковь.

«В их понимании – это какая-то организация, которая может изменять свою идеологию так, как это нужно государству. Я не раз говорил со многими депутатами, и в этих разговорах прослеживалась их политическая жизнь. Много ветеранов нашей политики начинали ещё с Компартии Украины, а сейчас они патриоты Украины. И когда у них спрашиваешь, а когда вы были настоящими, откровенными – тогда, за коммунистов, или сейчас за патриотов, они не понимают этот вопрос. Они говорят: это другое – как нужно государству, так и движемся. Церковь так не может двигаться. Церковь – это богочеловеческий организм…. И как определенно в нашей Конституции – государство не вмешивается в дела церкви, а церковь не вмешивается в дела государства», – рассказал архиепископ Николай.

Слова священника дополнил киевский политолог Сергей Белашко.

«Раньше они кричали на партсобраниях – «Слава КПСС!», теперь они кричат на партсобраниях – «Слава Украине!», послезавтра они будут кричать – «Polska nie zginęła!» или «Да здравствует император!» Причём, неважно, кто будет этим императором, это порода людей такая», – отметил политолог.

Вместе с тем, он не совсем согласился, что правящие элиты не имеют никакого представления, что такое церковь.

«Наша деятельность, по критериям новой нормальности, которая существует в современной Украине, носит явно антигосударственный, антипатриотический, антинациональный характер. …. Там очень неглупые люди, которые прекрасно понимают, что собой представляет церковь и которые очень хотели бы сделать её третьей опорой собственного режима, наряду с системой образования и СМИ. Они хотели бы, чтобы в каждом приходе, каждый священник начинал и заканчивал проповедь неким благословением существующего политического режима, государственного строя и существующей идеологии», – заключил Белашко.