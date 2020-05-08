Репрессии в Краматорске продолжаются спустя 6 лет после подавления Русской весны

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В соседнем со знаменитым Славянском городе Краматорск спустя шесть лет после занятия города украинской армией продолжаются репрессии в отношении участников Русской весны. Украинские силовики задержали местного жителя, который обвиняется в том, что во время событий 2014 года стоял на блокпосту ополчения.

Об этом на своем сайте заявила Госпогранслужба Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда обнаружили и задержали гражданина Украины 1982 года рождения, жителя города Краматорск», – заявили в ведомстве.

Украинские силовики утверждают, что «в июне 2014 года, указанный гражданин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР».

«Там мужчина нес службу на одном из блокпостов и выполнял задание с незаконной проверки документов и транспортных средств граждан», – отметила Госпогранслужба.

В МВД Украины добавили, что задержанный выполнял задание по охране здания Краматорского городского совета, откуда в то время городом руководила власть ДНР.

Против задержанного возбудили дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.