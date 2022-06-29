Репрессированный на Украине глухонемой севастополец вернулся домой после СВО

29.06.2022  15:22 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политические репрессии, Россия, Севастополь, Украина, Херсон
Новости Украины

Задержанный в 2020 году на Украине севастополец Иван Антонов вернулся домой. Глухонемой инвалид был задержан на границе после паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В соцсетях мужчины нашли фото в военном камуфляже, с наградами и на фоне военного корабля.

Задержанный в 2020 году на Украине севастополец Иван Антонов вернулся домой. Глухонемой инвалид был...

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Антонову выдвинули обвинение в сотрудничестве с «оккупационными властями» и отправили в херсонский СИЗО.

«Прокурор издевался заставлял признать свою вину, но я отказывался всегда», – рассказал Антонов «Крым24».

В работу по вызволению задержанного включился глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он заплатил 700 тысяч рублей залога, чтобы Антонова выпустили, и предоставил адвоката, который собирал доказательства о паломнической поездке севастопольца.

После начала спецоперации у Антонова появилась возможность вернуться домой. С украинским паспортом и севастопольской пропиской он прорвался в Запорожье, потом в Мелитополь и дальше в Крым.

«Иван Антонов не согласился ни с чем, ни с той ложью, которая ему была предъявлена, ни с политическим заказом, который хотели на нем отработать. Поэтому процесс был затянут», – отметил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Антонов стал 41 крымчанином, задержанным на Украине. К началу 2020 года некоторые из задержанных  получили серьезные тюремные сроки – на 12 и 15 лет заключения.

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