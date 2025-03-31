Репрессированный соратник Зеленского: ЕС заинтересован в поражении Украины
ЕС намерен прибрать к рукам Западную Украину.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик не понимает, зачем Украина продолжает войну, в которой регулярно теряет территории.
«Мое понимание, что преимущество для той же Франции, Британии, Еврокомиссии, Европы в целом заключается в том, что, во-первых, они могут предложить Украине свою версию договора о минералах в обмен на военную поддержку, тем более, что уже такая история в истории Украины тоже была. 106 лет назад Петлюра согласился на то, чтобы предоставить западноукраинские земли полякам, передать в обмен на помощь польской армии Пилсудского в борьбе с советами. Все, понятное дело, проиграли, Западная Украина осталась оккупированной Польшей, а Пилсудский подписал с Советами мир, а Петлюра ушел в историю», – сказал Дубинский.
Он считает, что ЕС «более интересует, чтобы Украина понесла военное поражение, которое выглядит неизбежно».
«Во-первых, договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины. В свою очередь поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель», – считает политик.
По его словам, военное поражение будет означать капитуляцию, что приведет к банальному разделу страны.
«При этом западноукраинские земли отойдут туда, где они исторически находились, помните, до определенных лет в Австро-Венгрии, Польше, Румынии, даже Чехия со Словакией, что-то там могут себе получить. Имеется ввиду, что это военное поражение, в принципе, выгодно может быть. Потому что так на западноукраинские земли претендовать не получится, а так, ну как бы они сами попросятся», – заявил Дубинский.
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