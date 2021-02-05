Репрессивная машина киевского режима слетает с катушек

05.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Решением киевских властей закрыть неугодные украинские телеканалы финализируется длительный процесс искоренения любой альтернативной мысли и введения тотальной цензуры на Украине.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущий режим в Киеве не декларировал столь отчаянно свою приверженность демократическим ценностям, не делал это так убедительно. За последние годы многие поверили в искренность Зеленского, который говорил, что нельзя запрещать людям говорить на родном языке, закрывать телевизионные каналы. Как красиво и, казалось бы, искренне он это говорил. Оказалось, что не столько искренне, сколько артистично…

2 февраля сего года был обнародован указ о лишении эфира трех местных телеканалов – «112», «NewsOne» и «Zik», которые представляющих точку зрения оппозиционно настроенной части населения… Миллионы украинских граждан были ограничены в праве на доступ к информации. Более того, власти хотят добиться прекращения их трансляции и на платформе YouTube. Это вопиющий факт наступления на свободу слова. Позволю себе сказать как есть: киевские власти дурят свой народ как могут.

Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских СМИ, интернет-сайтов, печатной продукции и даже детских книг, которые запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и «пропаганде со стороны России». Но теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, мне кажется, её не остановить. Речь идёт уже об украинских источниках информации, которые занимают неудобную для правящей элиты позицию», – заявила Захарова

Данный инцидент представитель МИД назвала вопиющим примером политической цензуры и недобросовестной конкуренции, идущим вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова.

«Киевские власти давно ведут политику систематических репрессий в отношении сотрудников СМИ и давления на неугодные информационные источники», – добавила Захарова.

Таким образом, по её словам, на Украине финализируется длительный процесс искоренения любой альтернативной мысли и происходит введение тотальной цензуры.

«Неприемлемым является функционирование на Украине экстремистского сайта «Миротворец». Средства массовой информации (кстати, никто на Украине не отрицал, что перечисленные телеканалы являются СМИ) закрываются. Это делается намеренно грубо, жестко, а сайт «Миротворец» с абсолютно экстремистской идеологией продолжает работать. Напомню, на этом интернет-ресурсе в открытом доступе публикуются личные данные журналистов, освещающих события с (как говорит Киев) «неправильной стороны» истории.

Удивляет молчание по этому сюжету обычно очень активных в информационном поле поклонников «украинской демократии». Непонятно, это знак согласия с антидемократическими действиями киевского режима или недоумение?» – сказала Захарова.

Также она обратила внимание на «феерическое» заявление посольства США на Украине по поводу закрытия неугодных телеканалов:

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств».

«Хотели бы напомнить Вашингтону и тем деятелям в США, у кого с фактами «не очень», что это не российские, а украинские каналы. А тем, у кого еще и «не очень» с памятью, хочется напомнить комментарий пресс-секретаря Госдепа Прайса от 3 февраля этого года: «США повсеместно осуждают медийную цензуру, считая ее уделом диктаторов, а также блокирование, притеснение и другие тактики по удушению независимых СМИ, включая телевидение». Прайс и Госдеп США, а также посольство США на Украине – это теперь две разные структуры или все-таки есть нечто общее, что их связывает? Не могут же заявления американских дипломатов быть настолько противоречивыми в первые дни февраля? Или «что-то пошло не так»?» – прокомментировала представитель МИД РФ.