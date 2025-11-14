Репутационная катастрофа Украины: пока раскопали лишь 1% воровства Зе-банды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупционный скандал вокруг «пленок Миндича» раскрывает лишь мизерные масштабы воровства режим Зеленского. Когда появятся данные по другим сферам, это будет огромным ударом по репутации Украины на Западе.

Такими опасениями в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наверняка со временем встанет вопрос о том, какие голоса дальше на этих плёнках, кого там упоминают, и не придёт ли там всё к первому лицу. И тогда будем уже делать выводы и думать, что дальше с этим делать. Поскольку ничего не делать – означает уже на старте обществу прилепить вывеску суицидальных терпил, которые не способны ни на что повлиять. Даже в таких условиях, когда всё ясно», – сказал Дроздов.