Репутационная катастрофа Украины: пока раскопали лишь 1% воровства Зе-банды
Коррупционный скандал вокруг «пленок Миндича» раскрывает лишь мизерные масштабы воровства режим Зеленского. Когда появятся данные по другим сферам, это будет огромным ударом по репутации Украины на Западе.
Такими опасениями в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наверняка со временем встанет вопрос о том, какие голоса дальше на этих плёнках, кого там упоминают, и не придёт ли там всё к первому лицу.
И тогда будем уже делать выводы и думать, что дальше с этим делать. Поскольку ничего не делать – означает уже на старте обществу прилепить вывеску суицидальных терпил, которые не способны ни на что повлиять. Даже в таких условиях, когда всё ясно», – сказал Дроздов.
«Объёмы воровства такие, что сейчас мы говорим только об 1% от всего. Потому что копнули только по энергетике. Какая будет репутационная катастрофа для Украины, когда следующей темой вылезут оборонные закупки?
А это уже вылазит в западной прессе, там есть вопросы к монопольным фирмам, связанным с Миндичем. Это производители «Фламинго» и дронов, которые осваивают 10% всех оборонных закупок. Это фирма создана из КВНщиков», – перечислил львовский нацик.
