Репутация Ермака никак не связана с неизбежной капитуляцией – эксперт

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Коррупционный скандал вокруг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака никак не скажется на его роли в качестве переговорщика с российской стороной в переговорах по конфликту в Донбассе.

В любом случае Украине придется имплементировать минские и нормандские договоренности.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«По большому счету неважно, кто ведет переговоры по Донбассу. Есть предложения, над которыми можно подумать, но нельзя отказаться.

Если Россия поставит Украину в такую ситуацию, когда подумать можно, а отказаться – нет, то кто бы ни был переговорщиком, он будет вынужден имплементировать ту капитуляцию, которую подписал Порошенко.

А если обстоятельства позволят Украине и дальше петлять, то она будет и дальше петлять. Хоть с Ермаком, хоть с двумя Ермаками», – резюмировал эксперт.