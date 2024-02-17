«Решаем внутренние проблемы» – сенатор США отказал Украине в экстренной помощи

Константин Серпилин.  
17.02.2024 17:13
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Если Вашингтон в ближайшее время не одобрит выделение помощи Украине, ситуация для бандеровцев и НАТО может очень сильно ухудшиться.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Вашингтон в ближайшее время не одобрит выделение помощи Украине, ситуация для бандеровцев и...

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«Сейчас проблема – это зависшее решение в американском Конгрессе. Если американская часть помощи будет снижаться, это очень сильно отразится на Украине.

Надо не просто принять правильное решение, а принять его как можно скорее. Потому что есть насущная потребность, на фронтах будет больше погибших. Есть абсолютно острая необходимость принять эту помощь, Украина в ней нуждается», – сказал Столтенберг.

Модератор мероприятия поинтересовалась у американского сенатора-международника Питера Риккетса, готовы ли в Вашингтоне удовлетворить запросы Зеленского, и всё-таки принять закон о финансировании неонацистов.

«Демократический процесс хаотичен, сейчас мы решаем внутренние очень неотложные проблемы. За последние три года восемь с половиной миллионов людей пытались, или проникли нелегально. Это в четыре раза превышает население моего штата.

Это очень беспокоит жителей моего штата, и граждан США – что происходит у нас на границе. И мы с коллегами пытаемся сделать такой закон, чтобы обеспечить безопасность нашей границы. У каждой страны свои приоритеты», – сказал Риккетс.

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