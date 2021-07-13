Решать вопрос о сохранении транзита газа через Украину будет только Москва

13.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни какие-либо другие западные политики не могут решать, продлится ли транзит российского газа через украинскую ГТС после 2024 года.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Когда фрау Меркель говорит о том, что Украина обязательно сохранится в транзите – она это говорит, потому что когда ездит в Вашингтон, ей надо будет извиняться. Но с чего Меркель взяла, что Украина обязательно останется в транзите? Это серьёзный вопрос. Это вопрос коммерческих приоритетов компании «Газпром», которая является коммерческим поставщиком газа на европейский рынок. Компании «Газпром» всё время говорят: «Вы оказываетесь в ситуации жесточайшей конкуренции с другими поставщиками». А мы говорим – хорошо, мы готовы. Но можно нам в рамках этой конкуренции снизить стоимость поставки? например, построить новую трубу, которая сокращает расстояние от наших новых месторождений до немецкого рынка на 1900 километров, что создаёт серьёзную экономию. А нам говорят: «Ой, а Украина?» А причём тут Украина?» – сказал он.

Константин Симонов подчеркнул, что особо смешна и нелепа позиция украинских политических деятелей, которые намереваются стребовать с России компенсацию за прекращение транзита после окончания подписанного договора.

«Особенно смешно выглядит позиция Украины, где министры, публицисты и прочие, рассуждают, как Россия должна компенсировать отказ от транзита. У нас коммерческие отношения. Они зафиксированы до конца 2024 года. Труба построена в начале восьмидесятых, окупила себя десятки раз. О чём вы вообще говорите? С чего мы должны оплачивать отказ от транзита? Мы выполняем все свои коммерческие обязательства. Они зафиксированы концом 2024 года. К нам какие вопросы?» – добавил эксперт.

По его мнению, Киеву не помогут даже такие глупые и обречённые на провал инициативы, как использование существующей ГТС для прокачки «зелёного» водорода.

«Причём периодически Украина выступает с какими-то весёлыми рассуждениями. Например, популярная вещь, что на Украине будут производить «зелёный» водород, и использовать ГТС. Они это говорят, и смотрят на нас. Ну и прекрасно – производите свой «зелёный» водород, и качайте его по трубам. Мы-то понимаем, что этого нельзя делать. Технологически нет ещё решений. нельзя использовать трубы для метана для поставок водорода. Физически нельзя – труба не справится, компрессорка не справится. Но меня поражает, что они говорят, и смотрят на нас. Так делайте, вы же нашли решение. Но нет, они понимают, что это всё фантазия. Поэтому опять бегают», – резюмировал Симонов.